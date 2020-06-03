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【疫市優惠】和民+饗和民+意粉狂熱優惠　消費滿100元送50元現金優惠券

精明消費 11:00 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

和民推現金優惠券。

中小學生陸續復課，居食屋「和民」推出「応援祭」優惠，為學生及家長打氣。即日起到全綫居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱，以信用卡或電子錢包消費每滿100元，即可獲50元現金優惠券。

即日起至6月30日，香港全綫居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱以信用卡或電子錢包消費每滿100元，即可獲50元現金優惠券；滿200元可獲100元現金優惠券，如此類推。消費金額以最終消費實付金額計算，並不包括現金券金額及折扣金額。

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責任編輯：王明芳

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