【疫市優惠】和民+饗和民+意粉狂熱優惠　消費滿100元送50元現金優惠券

▲ 和民推現金優惠券。

中小學生陸續復課，居食屋「和民」推出「応援祭」優惠，為學生及家長打氣。即日起到全綫居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱，以信用卡或電子錢包消費每滿100元，即可獲50元現金優惠券。

即日起至6月30日，香港全綫居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱以信用卡或電子錢包消費每滿100元，即可獲50元現金優惠券；滿200元可獲100元現金優惠券，如此類推。消費金額以最終消費實付金額計算，並不包括現金券金額及折扣金額。

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責任編輯：王明芳