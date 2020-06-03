【東張西望】迎接4000集吳幸美朱凱婷感受多　梁麗翹容羨媛覺與節目一同成長

▲ 一眾《東張西望》台前幕後齊集慶祝節目15週年。（湯炳強 攝）

TVB綜藝節目《東張西望》迎接第4000集，一眾東張主持齊集慶祝《東張西望》15歲生日。吳幸美、朱凱婷、梁麗翹及容羨媛接受TOPick訪問，分享擔當主持的感受。

《東張西望》台柱之一的吳幸美已成為東張主持11年，「從09年工作至今，經歷了很多，做過很多不同的Topic，很開心能在節目中擔當主持的角色，也因為此節目而令很多香港人甚至華人都有留意到吳幸美原來是一個很有心的主持。」

▲ 吳幸美被封為「測試專員」。（湯炳強 攝）

她在《東張西望》有很多難忘的經歷，「當中有一些Topic都為大家留下深刻印象，『測試專員』這名字都是《東張西望》給我的，幸美就等同『測試專員』，來到4000集，希望未來能做更多不同的測試，以及走訪更多不同的地方，將第一手的新聞資料送到觀眾面前。」

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▲ 朱凱婷難忘12年採訪倫敦奧運。（湯炳強 攝）

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加入《東張西望》8年的朱凱婷說：「我在12年加入東張西望，因為我是主持出身的，從外景到廠都是做資訊主持，覺得很適合自己。這個節目令大家能認識每一位主持的特性，這節目已成了我生活的一部分。」

談到難忘的採訪經歷，她說：「每次的奧運都會出外勤，12年到倫敦奧運拍了很多片回來，很難忘。有時有些大人物離世，大家的心情都很沉重，每次都會以一個尊重對方的心情去看。此外，也有很多大事件都會報導，與大家一起經歷這些事。」

她又謂：「我很喜歡做主持、喜歡說話，每次做時事節目時都會提醒自己不要說得太快，因為我傾向會以很快的速度將資訊告訴大家，但其實需要視乎不同內容、氣氛，再以合適的方式去present出來。」

▲ 梁麗翹指《東張西望》見證着她成長。（湯炳強 攝）

已為人母的梁麗翹回顧：「差不多一入行便加入這節目，一直做到現在，做了約8年，《東張》見證着我的成長。」

她最記得一次的採訪活動就是：「山竹颱風過後，有個送暖到大澳的活動，當時覺得有點不適，與同事一起乘大巴進去，卻作嘔作悶，之後才發現原來我懷孕了。」她感慨指：「最大的改變就是變得口齒伶俐了，整個人也成熟了，選港姐後便入來，它見證我單身、結婚、生兒育女，一直都陪着我。」

▲ 容羨媛希望將看見的都呈現給觀眾。（湯炳強 攝）

2012年開始擔任《東張》主持的容羨媛說：「這個節目陪着所有人成長，是我2個小朋友每晚必看的節目。」

她分享：「這個節目與其他網上平台所看到的都有所不同，台前幕後都很用心去做，即使是一個娛樂節目，也要度問題以及舖排一些特別環節，如跟煒哥製作八寶鴨，外景都需要設計一些不同的元素，希望能與時並進，令整個節目有所增值。」

並有感而發：「今集看見視帝祥哥（黎耀祥）、Moses（陳豪）等，很多年的頒獎禮都很難忘的，從他們獲獎那刻便要捕捉到他們最真摯的情感，每一年都很難忘，還有很多粉絲在外面等待。」

容羨媛續指：「還有探班時，可以看見很多藝人都很用心、很辛苦去拍一場戲，但觀眾卻只能看見最終的成品，未必看見他們受傷、辛苦，這都很難忘。較早前看見張振朗吊威也，吊到沒心情說話，但他知道我們等了他很久想跟他做訪問，也會跟我們說他有多辛苦，希望能將我們看見的都給觀眾看見，每位藝人在幕後的努力。」

記者：陳家瑩、梁樂欣

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