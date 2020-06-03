【識時務者】魏駿傑前妻剖白婚變真相　自揭跟丈夫欠性生活為出軌而後悔

▲ 魏駿傑前妻向傳媒剖白離婚原因。

現年52歲的魏駿傑，08年跟當時重慶女友張利華結婚，可是婚後太太被揭背夫偷食外藉男士，魏駿傑去年終坦承跟太太離婚，獨力照顧女兒。近日前妻張利華接受傳媒訪問，首度剖白跟魏駿傑婚變的原因。

魏駿傑自失婚後，經常被拍攝到孤身照顧女兒，他向傳媒坦誠跟前妻感情早出現缺痕，認為自己與太太張利華12年婚姻未能走到最後，全因為自己在感情上是一個不會多想的人，他曾經斥1,600萬購入西貢一幢獨立屋，並加上太太的名字，希望她對家庭更加投入。

可是最後二人未能終老，魏駿傑感嘆緣散而滅，現時以照顧女兒為優先，更打算終身不娶，亦有意套現香港的物業，考慮跟女兒移居大馬。

▲ 早年魏駿傑投資餐廳，當時太太也陪同出席。（東星圖片）

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32歲張利華，脫下人妻包袱回復單身後，日前接受傳媒專訪，對於外間指她出軌，張利華只道出跟前夫魏駿傑早感情生變，對婚姻破裂雙方也要付上責任。

張利華坦言：「在正常的夫妻關係上面，我們已經五、六都沒有……」雖然欲言又止，但被問到是否欠缺夫妻的性生活，張利華沒有否認。

▲ 魏駿傑跟張利華一家三口的畫面不再。（取自微博）

老夫少妻生活不協調

張利華約20歲嫁給魏駿傑，3年後生了女兒，對跟前夫年紀相差20年，她承認婚後的問題才逐漸浮現，由生活至心態上都有很多不協調。

對被指結婚期間戀上外籍男友，張利華帶有悔意，指自己一定有錯，在時間上處理不好，應該要等結束婚姻後才開始新戀情。

▲ 魏駿傑現時只想跟女兒相依為命。（取自微博）

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張利華指自己亦曾嘗試挽救婚姻，但她無奈說跟魏駿傑溝通幾次後，對方都不是太積極，故之後就沒有提起。

而且，張利華指女兒出生後，魏駿傑焦點全放在女兒身上，讓她感到被冷落，夫妻更一早分房而睡，最終離婚收場。

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