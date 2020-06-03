  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【識時務者】魏駿傑前妻剖白婚變真相　自揭跟丈夫欠性生活為出軌而後悔

娛樂 11:37 2020/06/03

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

魏駿傑前妻向傳媒剖白離婚原因。

現年52歲的魏駿傑，08年跟當時重慶女友張利華結婚，可是婚後太太被揭背夫偷食外藉男士，魏駿傑去年終坦承跟太太離婚，獨力照顧女兒。近日前妻張利華接受傳媒訪問，首度剖白跟魏駿傑婚變的原因。

魏駿傑自失婚後，經常被拍攝到孤身照顧女兒，他向傳媒坦誠跟前妻感情早出現缺痕，認為自己與太太張利華12年婚姻未能走到最後，全因為自己在感情上是一個不會多想的人，他曾經斥1,600萬購入西貢一幢獨立屋，並加上太太的名字，希望她對家庭更加投入。

可是最後二人未能終老，魏駿傑感嘆緣散而滅，現時以照顧女兒為優先，更打算終身不娶，亦有意套現香港的物業，考慮跟女兒移居大馬。

早年魏駿傑投資餐廳，當時太太也陪同出席。（東星圖片）

【識時務者】魏駿傑投資餐廳生意急挫零收入　為女兒放賣昔日愛巢移居大馬

32歲張利華，脫下人妻包袱回復單身後，日前接受傳媒專訪，對於外間指她出軌，張利華只道出跟前夫魏駿傑早感情生變，對婚姻破裂雙方也要付上責任。

張利華坦言：「在正常的夫妻關係上面，我們已經五、六都沒有……」雖然欲言又止，但被問到是否欠缺夫妻的性生活，張利華沒有否認。

魏駿傑跟張利華一家三口的畫面不再。（取自微博）

老夫少妻生活不協調

張利華約20歲嫁給魏駿傑，3年後生了女兒，對跟前夫年紀相差20年，她承認婚後的問題才逐漸浮現，由生活至心態上都有很多不協調。

對被指結婚期間戀上外籍男友，張利華帶有悔意，指自己一定有錯，在時間上處理不好，應該要等結束婚姻後才開始新戀情。

魏駿傑現時只想跟女兒相依為命。（取自微博）

【識時務者】魏駿傑默認正辦理離婚手續　仍關心滕麗名表示終身不娶

張利華指自己亦曾嘗試挽救婚姻，但她無奈說跟魏駿傑溝通幾次後，對方都不是太積極，故之後就沒有提起。

而且，張利華指女兒出生後，魏駿傑焦點全放在女兒身上，讓她感到被冷落，夫妻更一早分房而睡，最終離婚收場。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【桃色風波】鄧智偉背高海寧偷食單親媽媽　音樂才子自稱遭勒索爆出軌羅生門
18:48 2020/06/02
【桃色風波】鄧智偉背高海寧偷食單親媽媽　音樂才子自稱遭勒索爆出軌羅生門
【背妻出軌】黎振燁太太產檢驚悉胎兒臍帶纏頸　朱智賢心急開工沒組別敢起用
12:04 2020/05/24
【背妻出軌】黎振燁太太產檢驚悉胎兒臍帶纏頸　朱智賢心急開工沒組別敢起用
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
娛樂人物職業 魏駿傑 演員 出軌 離婚

最高瀏覽

【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　無添加劑牛奶詳細名單
14:20 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　無添加劑牛奶詳細名單
【極品奶奶】夫妻每次行房恩愛奶奶都敲門打斷　揭奶奶偷裝閉路電視新抱怒離婚
12:14 2020/06/02
【極品奶奶】夫妻每次行房恩愛奶奶都敲門打斷　揭奶奶偷裝閉路電視新抱怒離婚