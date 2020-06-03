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【夏天蚊患】蚊叮蟲咬抓癢易破皮感染　兒科醫生：2歲以下忌用薄荷產品止痕

兒童健康 12:10 2020/06/03

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兒科醫生表示，2歲以下忌用薄荷產品止痕。

踏入6月，天氣開始炎熱潮濕，又是蚊蟲滋生的季節，不少孩子亦開始被蚊蟲叮咬，皮膚紅腫，痕癢無比。有台灣兒科醫生提醒家長，切忌讓孩子搔抓及胡亂塗藥膏，並教家長合宜的做法。

昨天一被叮，我就立刻幫他擦涼涼的藥了，結果今天腫更大！

她一直抓一直抓，都破皮了還是癢到睡不著。

台灣兒科醫生歐淑娟在facebook專頁發文，她表示，以上都是近日來自門診家長的疑問和擔憂。她指出，當孩子被蚊蟲叮咬後，皮膚可能會變得紅腫、痕癢、局部發熱，甚至起水泡。

幼兒忌用薄荷產品

然而，家長切忌讓孩子搔抓，亦不要胡亂為孩子塗抗生素藥膏或使用含薄荷成分的產品。

2歲以下幼兒因為腦部正在快速發展，目前證實薄荷成分可能造成呼吸抑制等中樞神經的傷害，所以禁用這類塗抹後會涼涼的產品。

歐醫生建議以下方法，有助消腫止痕：

  • 可用凍濕毛巾冷敷患處，或吹冷氣，有助減輕痕癢及腫脹感覺。
  • 輕拍代替搔抓，如是不能控制搔抓的嬰兒，歐醫生建議爸媽為孩子修剪指甲，亦可考慮戴上手套，防止抓破皮進一步造成傷口的細菌感染。
  • 家長亦可為孩子擦藥，若嚴重時應就醫。

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責任編輯：王明芳 

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