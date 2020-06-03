前AKB一姐渡邊麻友宣布退出娛圈　傳患情緒病社交平台全刪

▲ AKB48「前一組」渡邊麻友宣布退出娛樂圈，原因為健康狀況出現問題，不少粉絲大感不捨。（網絡圖片）

日本人氣女子組合AKB48成軍15年，一直是不少少女夢想加入的團體，每年舉辦的總選舉都是討論焦點。可惜自不少主將如前田敦子、大島優子、渡邊麻友、高橋南等逐一離隊後，聲勢大不如前。

14年總選舉奪冠，「前一姐」渡邊麻友從組合畢業後積極往演員路發展，惟作品均沒太大迥響，日前更透過經紀公司尾木製作表示從娛樂圈引退，令不少粉絲感到震驚。

深潛數月宣布解約 健康問題引退刪社交平台

其實自去年9月的最後一套晨間劇作品《夏空》後，據悉渡邊麻友已剩下零星廣告拍攝工作，實則已沒有其他工作安排，而她於官網、社交媒體上也甚少發帖，對上一次已是去年除夕。不少網民早已揣測，種種跡象為引退先兆。

▲ 渡邊麻友集主持、演員、歌手及聲優多重身份於一身，一直相當努力工作。（網絡圖片）

日前（31日）渡邊麻友的經紀公司發聲明指，麻友於上月已申請退社，因為健康問題無法繼續進行藝能活動。由於她近年的健康狀況持續不佳，故尊重她的意願解約。

聲明發出一日後，渡邊麻友亦首度發聲：「因為個人私事，離開長年受到照顧的尾木製作，並且離開了演藝圈的工作。一直以來支持我的朋友們，真的非常謝謝大家！現在世界上還持續著辛苦的狀態，請大家務必要保重身體。」隨後個人官網、Instagram等社交平台狠心全刪，粉絲紛紛表示不捨。

▲ 渡邊麻友的可愛臉孔，配上雙馬尾，曾被網民稱為「CG偶像」。（網絡圖片）

「神7」首名引退成員 傳有情緒病

13歲加入AKB48，渡邊麻友在組合中以雙馬尾的可愛形象，擄獲不少粉絲的心。多年來零緋聞的她一直被視為「正統偶像」、「次世代Ace」，亦因於首兩屆AKB48總選舉中均保持在首7名內的位置，被粉絲圈稱為「神7」成員。今年26歲的她，雖然是「神7」中最年輕的，卻成為首位退出娛樂圈的成員。

▲ 渡邊麻友與前田敦子、大島優子、板野友美、篠田麻里子、高橋南、小嶋陽菜被粉絲稱成「元神7」成員。（網絡圖片）

自主將前田、大島離隊後，本應上位的渡邊麻友卻被另一成員指原莉乃爬頭，自14年總選舉奪冠後連輸三屆，徘徊在第二、三名位置，無法登頂，最後於17年正式宣告畢業單飛。畢業後競爭更大，有消息曾指麻友難以適應獨立發展，情緒受困擾。

據日媒報道指，經紀公司曾極力挽留渡邊麻友，惟她已有正式的醫療證明，指精神健康出現問題，故決心離開。「神七」成員得知消息後亦表示關心，小嶋陽菜留言誇麻友是AKB的驕傲，高橋南則指盼望她的身心能得到休息。

記者：Panda