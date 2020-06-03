【專家教路】小一入學叩門面試攻略　戴口罩宜預先訓練子女說話聲量

▲ 面試要注意的事項很多，首先，家長應讓子女熟悉環境，可以考慮在面試前預先帶子女到學校及附近環境視察。(本報資料圖)

家長們在今明兩天，便會陸續收到小一派位結果，子女能成為73%其中一名幸運兒固然放下心頭大石，未被心儀小學取錄的，仍有叩門的最後機會。可是熱門的小學往往會收到幾百份的叩門申請，競爭非常激烈。早前兩位資深教育工作者於小一叩門面試講座中分享面試及叩門準備貼士，讓家長可在倒數階段作最後衝刺。

▲ 梁校長早前主持網上講座。(受訪者提供)

講座由教育機構BringStorm Learning創辦人李婉詩(Angel)及香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長網上主講，主要解構面試困難。

Angel表示面試要注意的事項很多，首先，家長應讓子女熟悉環境，可以考慮在面試前預先帶子女到學校及附近環境視察。而梁校長則建議男孩子可考慮穿恤衫長褲，女孩子則可穿簡單連身裙，如長頭髮要綁起，不宜佩戴飾物。

會觀察學生能否和其他小朋友分享

面試當天應提早到達學校，入校門後，看見任何一位教職員亦可鼓勵子女與他們打招呼及介紹自己，要有眼神接觸。家長應盡快協助子女熟悉環境並進入狀態，在面試前帶子女到洗手間。

在面試過程中，家長及小朋友表現要真誠、守規守禮、談吐斯文。學校有機會在面試中要求即場才藝表演，所以應預先做好準備。此外，子女亦要懂得和其他小朋友分享。

▲ 建議家長平日與子女閱讀，並帶1至2本故事書，準備届時分享。(本報資料圖)

Angel特別提醒各位家長，因疫情關係，在面試過程中家長及子女都會佩戴口罩，所以宜預先訓練子女說話的聲量，好讓面試官能清楚聆聽。面試官亦有機會要求子女分享故事書，建議家長平日與子女閱讀，並帶1至2本故事書，準備屆時分享。離開面試室前記住要放回椅子並與面試官說再見。

▲ 梁校長建議男孩子可考慮穿恤衫長褲，女孩子則可穿簡單連身裙，如長頭髮要綁起。(本報資料圖)

另外，除了預備一般的面試題型如自我介紹、家庭背境外，Angel建議要預備以下常見題型：



-圖片找不同

-考記憶及分辨能力

-認讀中英文基本字詞（例如動物、數字）

-創意及邏輯思維（例如水的用途）

-圖片文字配對

-公共衛生意識對與錯（例如COVID-19）

-分享閱讀過的書籍內容

-數學的基本概念

-短片考核記憶及專注力

-大小及長度比

要在叩門中突圍而出，除了有誠意，一個專業的Portfolio也很重要，家長事前需要了解學校是否接受Portfolio，會否限制頁數等，好好設計便可提高取錄機會。

梁校長表示基本上學校不拒收，定必會查閱。家長可以抓緊機會，讓學校知道子女脫穎而出的地方，以及家長想特別讓學校知道的資料。

Angel指出，學校很少規定Portfolio語言，如家長不想以中英對照，建議按心儀小學的教學語言去決定（例如英文小學用英文）。

每間學校各有不同教學理念，對子女要求也不同，所以Portfolio内容也要作出相應的配合, Angel表示︰

内容並沒有一定的排序方式，最重要是把資料清楚分類，簡而精，讓學校容易看清子女的資料﹑性格及優點。 若子女沒有參加課外活動獲獎，可以熱愛親子活動來突顯子女特質。版面設計應以平實爲原則，不要以閃石裝飾等點綴。如果想點綴版面，可選用溫馨家庭照，但不宜過量。

▲ 家長事前需要了解學校是否接受Portfolio，會否限制頁數等，優良設計可提高取錄機會。(受訪者提供)

Angel強調，Portfolio有頁數限制，故並非所有比賽都對入學有參考價值，家長必須懂得取捨。最好選擇一些與主辦的單位不存在任何利益衝突的來參加，例如政府部門、慈善機構和大型機構主辦的，就算未能獲獎也能證明子女有不同範疇的視野。

撰文：胡麗珊