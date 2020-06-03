【東張西望】迎接4000集利穎怡難忘採訪狗肉節　李旻芳黃耀英由情侶成夫婦　　

▲ 《東張西望》15週年，一眾東張主持齊集慶祝。（湯炳強 攝）

TVB綜藝節目《東張西望》15週年，一眾東張主持現身慶祝，十分熱鬧！利穎怡、李旻芳及黃耀英接受TOPick訪問，齊齊分享感受。

利穎怡於2012年加入TVB，並於2015年成為《東張西望》主持，「很開心，因為東張看着我長大，我入來剛好5年，想不到能見證它從3000集到4000集。」

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▲ 利穎怡最難忘是到訪內地拍攝狗肉節。（湯炳強 攝）

最令她難忘的一次採訪是到內地拍攝狗肉節，「真的看見他們在剖開狗隻，我們被警察追擊，可能因我們追擊狗販時沒經過他們的同意，所以那次是很緊張的，好像拍戲一樣，且那時剛入行。」

她的努力漸漸獲得成果，「一年前開始坐廠，真的覺得很開心，多謝《東張》，希望能拍更多好的節目給大家。」

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▲ 李旻芳和黃耀英回顧在《東張西望》的快樂回憶。（湯炳強 攝）

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黃耀英、李旻芳夫妻檔一同接受TOPick訪問時，問到在《東張西望》的年資時，李旻芳笑言：「要計計先。」黃耀英則說：「我很易計的，藝員訓練班一出來，過了數個月便直入了東張，所以是2013年10月尾至今。」李旻芳計好後表示：「我是在改革時入來的，約4年。」

黃耀英記起剛改革那時曾介紹利穎怡加入節目組，「他們當時想招聘更多人，監製問我訓練班有沒有女生操流利的中文和英文，我當然就是想起了Joan（利穎怡）。」

李旻芳嗆他：「對，他一開始並沒有先推薦我，他是率先推薦Joan，當時我們已經在拍拖，我問他為何推薦我的朋友卻不推薦我，他明知我想做主持。」黃耀英表示：「因為我客觀，不過經一事長一智，現時都變得更醒目。」李昊芳謂：「以後不會明目張膽去介紹其他女生。」

李旻芳感慨指：「都入來很久了，沒想到經歷了這麼多。聽聞特輯中有很多我們的經典畫面。」黃耀英大讚太太：「她升得很快，做了外景主持不久便坐廠了。我覺得她做廠十分淡定，她Day One已經做得好過我。」

李旻芳謙稱：「我都要跟他學習，他私下教了我很多，每次做廠都會回家進行賽後檢討，他會提我不要移動太多，又會教我說話不要太急促，每個字都要說清楚，不用太擔心時間的問題，所以愈來愈淡定都是因為他。」黃耀英笑言：「她本來已經很淡定，其實不能過太多招給她，怕她比我厲害。」

▲ 《東張西望》台前幕後及嘉賓齊慶祝播至第4000集。（湯炳強 攝）

《東張西望》播至4000集，李旻芳覺得：「很開心啊，因為15周年，一個節目能做那麼多年，不容易的。」黃耀英說：「很難得，但同時間又覺得好像眨眨眼便過。記得上次那麼齊人的時候是3000集，我們在大飯堂一起吃飯慶祝，眨眨眼又多1000集了。可能很快便8000集，甚至10000集。」

李旻芳表示：「我計過了，如果要到40000集需要100年，所以到時候我們已不在了。10000集則大慨是52歲，所以我們可以做到退休。」黃耀英則說：「不退休的話就跟《東張》鬥長命。」

李旻芳期望：「我要愈做愈好，我的目標就是像貝兒一樣，她就是我的學習對象。希望可繼續貼地一點，追訪一些大家都關注的議題。」黃耀英笑言：「我還以為自己是她的學習對象，不過貝兒比我叻又比我靚很多，希望能繼續做，做更多民生的故事，一些市民想看的事，陪着大家吃飯。」

記者：梁樂欣、陳家瑩