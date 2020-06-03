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【BB來了】黎振燁太太今早剖腹產子　一索得男母子平安

娛樂 11:47 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

黎振燁成為人父。

早前被踢爆背妻偷食朱智賢的藝人黎振燁，獲太太原諒後二人重修舊好。黎振燁近日忙於照顧孕妻，並據悉今早他的太太已入院剖腹產子，平安誕下兒子，母子平安。

黎振燁太太早前產檢時，發現胎兒出現臍帶纏頸的問題，幸好情況不太嚴重，不過為了BB的健康著想，二人就決定今早剖腹產子，平安誕下兒子一名。黎振燁回覆TOPick：「多謝關心，太太同bb都好健康，在病房中，唔方便傾電話住，唔好意思。」

黎振燁太太平安誕子。（受訪者提供）

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偷食獲太太原諒

4月底，黎振燁被爆背妻偷食朱智賢，出軌一事受全城關注。他更被網民封世紀賤男，因當時黎太已懷有身孕。

之後，朱智賢開記招解釋事件，獲TVB原諒只判暫時停工未有解約。另一邊廂，黎振燁就被指公司保女棄男，他的事業前途盡毀，不過就獲太太大方原諒，並一直專心留家照顧老婆。

經過事件後，黎太終於平安誕下兒子，亦是黎振燁近月來的最大喜悅。

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黎太不離不棄15年

在爆出背妻偷食一事前，黎振燁一直以「愛妻號」形象見稱，皆因他與太太自中學起便相戀，於2015年結婚，至今相戀已逾15年。

黎太在黎振燁的人生中一直擔當重要的角色，二人自中學起拍拖，黎振燁是她的初戀。畢業後，黎振燁試過做時裝設計師，並先後在TVB及香港電視拍戲，惟演藝事業均無起色，但黎太仍留在身邊不離不棄。

不過，在他事業最失意時，黎太卻不介意在無求婚、無拍婚照、無擺酒，及無度蜜月的情況下嫁給他。她知道丈夫始終想當演員，主動替他報名參加港男，最終黎振燁以大熱姿態勝出，重新踏進演藝之路。

黎太可謂是一等一的好老婆，因她自己是一名幼稚園老師，日間回校工作後，晚上及假日就陪老公對戲，並演出老公以外的所有角色，寧願犧牲休息時間都願意給他事業上的意見。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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