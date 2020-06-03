【母乳媽辛酸】餐廳餵哺母乳被鄰座大媽鄙視議論　兩孩媽無奈：對親餵媽媽友善一點好嗎？

▲ 台灣一名媽媽在餐廳內餵母乳被鄰座大媽鄙視。

不少媽媽為了嬰兒健康成長及有充足的營養而選擇餵哺母乳，然而履行媽媽的天職原來不容易。台灣一名媽媽日前在餐廳內餵哺母乳，鄰座大媽們看見她後不禁竊竊私語，並以鄙視眼光望著她，令她無奈大呻，「對親餵媽媽友善一點好嗎？」

一名台灣媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發帖，日前他在一間餐廳內用膳，而該餐廳內沒有哺乳室，她只能在座位上餵哺母乳，而她當時以哺乳巾遮蓋上半身，遮蔽整個餵哺過程。

被鄰座媽媽議論紛紛

可是，這時她聽見鄰座傳來聲音，抬頭看見鄰座大媽議論紛紛，並對她投以異類的眼光。媽媽心感無助，

都已經2020年了，為甚麼我在沒有哺乳室餐廳，這樣餵哺還是會被歐巴桑（大媽）議論，那種帶刺的眼神，交頭接耳的鄙視，真的讓人很不舒服。

呼籲對親餵媽媽友善

大媽的討論及目光令媽媽既氣憤又無助，她只好繼續裝作沒聽到、沒看到所有事情，繼續餵哺母乳，她呼籲大家善待親餵媽媽，

對親餵媽媽友善一點好不好？我們也只是在餵飽寶寶而已啊！

網民：這畫面最漂亮

帖文引起網民熱議，留言讚揚媽媽人美心美，「這畫面最漂亮」、「親餵的媽媽真的很偉大」。另外，有媽媽分享以往經驗，「之前在餐廳給孩子餵哺，也是哺乳巾蓋著，被對面桌的男生一直看，超不舒服的！但又覺得是餵孩子天經地義就不管了」、「之前還有人跟我說你怎不去廁所餵，我回對方『那你怎不去廁所吃飯』」。不少媽媽安慰她不用理會別人的異類眼光，做回自己就好。

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責任編輯：王明芳