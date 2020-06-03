【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫關係

▲ 台灣一名年屆5旬的已婚男子戀上朋友的11歲女兒，更5度帶她開房發生性關係。

近日台灣一宗不倫戀案件引發網民熱議，一名年屆5旬的已婚男子戀上朋友的11歲女兒，更5度帶她開房發生性關係，直至高小女生經常缺課，才揭發這段年齡相差40歲的不倫戀。男子被控與未滿14歲女子性交，判處有期徒刑4年。

綜合台灣傳媒報道，台灣桃園市一名年逾50歲的劉姓已婚男子，2018年3月認識了一位男友人，其後再認識他就讀小學的11歲女兒。劉男趁女童情竇初開，向她私下展開追求，並發展成為情侶關係。

老師察覺關係不尋常

劉男於2019年4月至5月期間，曾5度帶小女友到汽車旅館發生性行為，每次相隔3至4天，非常頻密。直至5月中旬，劉男帶著小女友入學校，老師察覺二人關係不尋常，加上女童經常缺席課後練習，因此通知女童父親。

女童父親得悉後向女兒質問，她最終和盤托出與劉男的不倫戀，更承應與對方發生了性關係。父親知道事件始末後大怒，認為劉男不但發展婚外情，對象更是年僅11歲女童，二人相差足足有40歲。

以39萬私下和解遭拒

他帶女兒驗傷，同時控告劉男。女童接受警方落口供時指，劉男沒有強迫她，她也不想控告對方。至於劉男承認與女童的關係，並提出以150萬台幣（約39萬港元）私下和解，不過女童的父親拒絕，誓要告上法庭。

法官指，劉男作為已婚中年男子，多次與11歲女童發生性關係，將女童視作滿足私欲的對象，嚴重侵害女童身心健康。法官考慮到劉男承認犯案，態度尚佳，根據對未滿14歲女子性交共5項罪名，判處他有期徒刑4年，劉男可作上訴。

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責任編輯︰王俊賢