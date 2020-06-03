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【拯救海龜】保護瀕危海龜產卵南丫島深灣6至10月封灘　擅闖禁區或遭罰款5萬港元【附封灘範圍連結】

休閒 14:53 2020/06/03

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南丫島深灣將於6至10月期間封灘，以保護海龜上岸產卵，擅闖禁區者最高可被罰款5萬港元。

又到了南丫島深灣沙灘封灘的季節！深灣是香港唯一經常有綠海龜產卵的地點，也是南中國內綠海龜產卵地之一。每年6月1日至10月31日是綠海龜回到深灣產卵繁殖的季節，期間漁農自然護理署實施封灘，禁止市民出入。

存活率只有千份之一列瀕危

深灣又被稱為海龜灣。海龜有一種天性，會回到出生的地方產卵，在深灣出生的綠海龜每年6月至10月都會回來產卵繁殖。綠海龜在海洋生態系統中擔當了重要角色，牠們會將海草消化，為棲息在海草附近的動植物提供養份。

綠海龜已被列入「瀕危」物種類別，1,000隻只有1隻可成長。（資料圖片）

根據《世界自然保護聯盟》資料，綠海龜已被列入「瀕危」物種類別。根據科學家估計，1,000隻小海龜，需要10至15年時間成長，當中只有一隻可活至成年。

現時所有海龜品種受《野生動物保護條例（第170章）》，以及《動植物（瀕危物種保護）條例（第187章）》及其他條例保護。

海灘海域活動嚇走海龜

然而無奈的是，即使漁護署下令封灘，仍有市民妄顧自然生態保育在沙灘上紮營。綠海龜是很敏感的動物，若有人在沙灘上，會嚇怕海龜，令牠們無法回到岸上產卵繁殖，因而被迫在大海中產卵，導致大批海龜未出生已死於大海。

在深灣水域進行水上活動如駕駛遊艇，同樣會走綠海龜。（資料圖片）

除了沙灘上，有市民在這段期間，仍在深灣海域進行水上活動或者停泊、駕駛遊艇，同樣是導致海龜不敢接近深灣水域的元兇。

除了要自律，任何人擅闖禁地更可能觸犯法例。漁護署的網頁列明：「深灣已根據《野生動物保護條例》（香港法例第170章) 劃為限制地區，任何人士非法進入限制地區，最高可被罰款港幣5萬元 。在一般情 況下，政府均不會允許市民進入限制地區觀光或消閑。在禁止通行期內，深灣設有執法人員巡邏，以管制非法擅進和監察綠海龜的產卵情況。」

封灘範圍按此

撰文 : 陸明敏

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