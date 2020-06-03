【無品大媽】再有3個大媽做「生態殺手」　西貢橋咀島狂挖生物︰執螺仔唔得咩

▲ 再有大媽在西貢橘咀島海邊捉海洋生物，造成生態災難。

夏日將至，近日不少人到郊野公園及海岸保護區舒展身心，惟陸續有大媽做出破壞生態行為。在西貢橋咀島，繼日前有大媽捉海參後，再有3名大媽挖海邊捉生物，有港女上前與大媽對質時，大媽辯稱只是捉死魚和螺仔。有港女拍下大媽相片及對質影片，其友人則上載社交平台，她無奈道，當時沒有人幫口，對其他人只是眼望望感到失望。

目擊過程的港女拍下大媽相片及對質影片，供女友人上傳facebook出帖文指，她在西貢橋咀島見到有3個大陸大媽，捉左大量沿岸生物離開。從相片及影片中可見，大媽在海邊提著大漁網及大包細包膠袋，收穫甚豐。

港女在碼頭上前與大媽對質，強調該處是生態保護區，有告示寫明不能挖掘及帶走生物，否則即屬違法。

【無品大媽】大媽西貢橋咀島挖海參 網上發帖曬戰利品稱「有收穫」

港女︰小朋友掘蜆都識放低

大媽大聲辯稱自己只是執死魚和螺仔，「你又知我一定會帶走？」港女直斥，連小朋友掘蜆都知道要放返低，「你攞去食定攞去賣？好唔掂咩？無錢食咩你哋？」

不過，最令港女失望的是，只有自己一人去鬧大媽，沒有任何人出口相助，「大媽固然可恨，冷眼旁觀嘅人更可恨。」

網民讚揚港女為此挺身而出，「講得啱而且有禮貌，可惜無其他人出手幫口」。有曾到橋咀島的網民亦指，見到有帶鄉音人士帶走好多BB蜆，亦有本地人捉了很多海星和海膽放入袋。有人提議，港女應直接告訴大媽，此舉是犯法要罰錢，

話一上碼頭就有人拉佢，佢就可能會放。以前都我勸唔少，唔會理你，但講到錢就會精神。

最高刑罰可監禁1年

據資料顯示，橋咀島屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園，本身受到香港的《郊野公園條例保護》。根據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯︰王俊賢