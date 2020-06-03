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【全職軟飯王】日本軟飯王靠女生包養月賺7萬元　疫情下靠一招足不出戶賺生活費

休閒 12:12 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

日本軟飯王靠女生包養月賺7萬元，疫情下靠一招足不出戶賺生活費。

日本一位26歲的「全職軟飯王」靠女人包養維生，只要和包養他的富婆輪流約會，每月能賺數萬元，最高峰試過一個月賺100萬元日圓（約港幣7萬元）。不過他近日透露，在疫情下收入減少，但靠一招仍能賺取生活費。

日本網絡電視Abema TV去年曾訪問一位「軟飯王」生駒卓也。據他表示，自己從18歲起就投身「食軟飯」行業，靠著陪女生約會、食飯等，就能輕鬆轉取一筆可觀的收入。他透露，最高紀錄同時被15位女生包養，每星期只需花2天時間陪女生，每月可賺取數萬元。

「全職軟飯王」生駒卓也靠被女性包養，月賺數萬元。（YouTube頻道：いこチャンネル/生駒卓也）

近日生駒卓也再次接受電視台訪問，他表示，在新冠疫情前，每天都會到不同女性的家中，陪她們吃飯、聊天，但坦言受新冠肺炎疫情影響，跌入了人生的低潮，包養他的女性由15位減至7位，收入也大不如前，令他由原本居住的高級公寓，搬到普通套房。

在非常時期，生駒卓也與金主見面的機會減少，不過，他想出新絕招，足不出戶都能賺取生活費，就是每天打電話給所有包養過他的女性，要求她們用電子支付轉帳生活費，結果他在一個月內拿到40萬日圓（約港幣2.8萬元）。

他強調，經濟狀況沒有問題，雖然以往和金主外出見面會賺到更多錢，「但我肯定比同齡人有更多儲蓄」。他過去受訪時亦提到，如果有找正職的想法就輸了。

【全職軟飯王】靠15女生包養月賺7萬元　25歲日男：我是世上最帥的男生

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責任編輯：王俊賢

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