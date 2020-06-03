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【女星減肥】少女人妻陳妍希曬玲瓏黃蜂腰　37歲靚媽3招踢走脂肪保苗條

娛樂 13:41 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

台灣女星陳妍希37歲生日，在社交網大曬玉照，見她穿起小背心及短褲，露出滑溜的小蠻腰，性感得來又健康。

曾被港台男生視為女生的台灣女星陳妍希，4年前結婚兼產子，一家三口生活愉快。不時被外間感覺易肥時瘦的陳妍希，近日迎接37歲生日，在社交網大曬玉照，見她穿起小背心及短褲，露出滑溜的小蠻腰，性感得來又健康，引來網民熱烈談論。

陳妍希早前在社交網上載自拍照，露出的小蠻腰十分吸睛。(IG圖片)

陳妍希還留言：「今年的生日願望除了希望大家都平安之外，就是希望能回到這個時候到體重了，請大家祝我願望成功。」其實見到陳妍希post的纖腰相，大抵已瘦身成功了。

其實陳妍希屬易胖及易水腫的體質，於2014年拍攝《神鵰俠侶》時，網民便因她的包包面而笑她做「小籠包」，故陳妍希一直都勤於保持標準身形，還以3招踢走脂肪，好不容易打造現在苗條的身形，以及一條黃蜂腰。

1.吃白肉為主

不少減肥人士都會減少食肉類，陳妍希則會照樣食肉，但會選較健康及低脂的白肉，包括雞肉、海鮮、火雞肉、鵝肉，至於紅肉如豬肉、牛肉及羊肉，則因脂肪量較高，她會盡量少吃。

近日迎接37歲生日的陳妍希，保養得宜，依然是一副少女模樣，皮膚吹彈得破。（ig圖片）

2. 調味料盡量少

如果她有時間入廚煮食，她必定減少用鹽、味精及醬油，因為她深明自己容易水腫，故減少鹽份吸收，便可避免水腫。

於2014年拍攝《神鵰俠侶》時，網民便因她的包包面而笑她做「小籠包」，故陳妍希一直都勤於保持標準身形。（ig圖片）

除了到健身室做運動外，陳妍希在家也絕不馬虎，勤力苦練。（ig圖片）

3.一周最少做三次運動

陳妍希認為要減肥，除了飲食外還要配合運動，她經常游泳及跑步，因有助消脂。另外她都會在健身室做運動，如瑜珈及普拉提（Pilates），達到瘦身效果。

記者：招美寶

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