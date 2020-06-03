【新冠肺炎】消息：今日沒有新增確診個案　衞生防護中心下午不設疫情記者會

▲ 消息指今日沒有新增確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，本港今日（3日）未有新增確診個案，衞生防護中心和醫管局下午不會召開疫情記者會。截至昨日，本港至今累計有1093宗確診及1宗疑似個案。

【新冠肺炎】醫學會指社區存感染源頭 籲醫生提高警覺謹慎應對

本港昨日（２日）新增6宗確診個案，包括4宗本地個案、一宗輸入個案及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。本地個案中的4人與第1084宗34歲女士，均同住沙田瀝源邨祿泉樓，年齡介乎56至78歲，全部均於威爾斯親王醫院留醫。

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衞生防護中心提醒市民，為減低感染風險，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

▲ 衞生防護中心提醒市民要保持社交距離。 （林宇翔攝）

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：陳正怡