【東張西望】新力軍林希靈黃愷怡迎新挑戰　阮嘉敏有使命感：幫到人很開心

▲ 一眾《東張西望》台前幕後齊集慶祝迎接4000集。（湯炳強 攝）

TVB綜藝節目《東張西望》迎接第4000集，一眾東張主持於廠內切蛋糕慶祝，氣氛歡樂。

林希靈、阮嘉敏和黃愷怡接受TOPick訪問，數位新力軍分享當主持的點滴。

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▲ 林希靈加入《東張西望》後作出很多新嘗試。（湯炳強 攝）

自2014年入行的林希靈現為《東張西望》主持之一，她說：「剛好入來1年，這年其實經歷了很多不同的事，可能去衝擊一些我們認為是對社會不公的事，也有試過去行山，作很多新嘗試。有很多訪問都未試過做。來到4000集，很期待未來會有甚麼新事情，或是要為社會發聲的事，很期待去做。」

入行初期的她主要擔任兒童節目主持，「做畢兒童節目後也有做其他節目，之後便入來《東張》。很開心，這裏的所有人都很好，一開始其實不太知道該怎麼做，又或是該怎麼做訪問，他們都會教導我。大家經常有很多gathering，一班人在一起很開心，就如一個大家庭。」

談到最難忘的經歷，林希靈表示：「那次我從畢架山山頂吊岩下來，其實很害怕，因為自己本來是畏高的，但他們覺得我很sporty便著我自行吊下去。縱然有少許受傷，但其實很開心，因為克服了一件事。」

她又謂：「另一次就是疫情期間到了日本的鑽石公主號做採訪，覺得那次也很難忘，上機時大家都嚴陣以待，整隊crew一起衝過去，真的很難忘。」

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▲ 阮嘉敏加入《東張西望》後多了一份使命感。（湯炳強 攝）

參加2016年港姐的阮嘉敏表示：「16年12月1日入來《東張》，一開始便拍外景。其實很開心的，這是我選畢香港小姐後首個節目，也因為此節目才有人認識誰是阮嘉敏，很感受到電視的威力。」

她憶述：「稍為多人認識就是我訪問了屯門唱歌那位先生，當時並不覺得好笑，拍畢後立即回公司剪片，同事都指着我來笑，表示沒想過我會這樣跟他說話。因為那刻的我真的很想知道他有沒有想過不收錢，因而問得很直接，他們沒想到我在鏡頭面前都很直接。很感恩有這個機會。」

她又謂：「節目有救助熱線電話，發覺原來每天都會有未必公平的事情在發生，幫到人都是很開心的，有份使命感，沒想過做一個藝人都能做到此。」她期望自己漸漸進步，「通常需要做一段時間才有機會坐廠，希望將來進步更多後，有足夠的能力去勝任當廠主持，要繼續努力。」

▲ 黃愷怡覺得《東張西望》團隊上下一心。（湯炳強 攝）

2013年開始加入TVB的黃愷怡表示：「加入《東張西望》一年，很感受到大家的愛，這裏大家都上下一心，很齊心去做一件事。大家在這一年裏都要過很多難關，但大家在逆境之中都很齊心，就算有多危險都會繼續上班，會到疫區採訪，很難得。」

她續指：「最難忘的是這段時間走訪疫區，沒想過要到一些很危險的地方，但慶幸整個團隊都上下一心，且會確保大家都安全才去做這個訪問。是值得的，因為能將最真實的一面呈現給觀眾看。」

記者：梁樂欣、陳家瑩

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