【小一叩門】2020年小一派位叩門攻略　新界東熱門官津小學叫門收表詳情

▲ 2020年新界東熱門官津小學叫門攻略。

今日（6月3日）是小一派位結果公布的大日子，家長若對派位結果不滿意，可以進行叩門。不同官津學校各有叩門申請時間、要求，家長應先了解各校的叩門詳情。

沙田區

浸信會呂明才小學

學校在網頁提供申請表格（按此連結），交表日期為6月6日（六）及6月8日（一），需要親臨學校連同以下文件遞交，包括最近兩年幼稚園學業及個人發展資料、出生證明書副本、小一入學申請表自行及統一派位之家長副本等。

校方表明，申請人必須在統一派位之跨區及本區（91校網）中均填寫該校為首志願，否則不接受有關申請。校長黃潔蓮指出，在疫情影響下，為保障小朋友健康，今年以提交同學和家長自我介紹短片代替面試。

胡素貞博士紀念學校

學校網頁提供申請表格（按此連結），接受申請日期為6月8日（一）至6月10日（三），家長需親身到學校地下接待處遞交申請，不接受郵遞申請。

需要遞交的文件包括：申請表、註冊證副本、選校表格副本，如遞交參考資料或個人學習檔案，校方只接受不多於4張A4紙張的文件。

面試日期為6月16日（二），家長會於6月13日前接獲學校致電面試通知，如未有接獲電話通知，則作落選論。

沙田圍胡素貞博士紀念學校

申請表格可於學校網頁下載（按此連結）或到學校領取，如家長有意為子女申請後補生學位，可於6月9日或之前把申請表格及所需文件投入學校地下詢問處小一後補生申請收集箱內，或用郵遞方式寄回學校。

所需文件包括：申請表、小一註冊證（副本）、 自行選校小一入學申請表（副本）、統一派位選擇學校表格（副本）、學生出生證明文件（副本）、學生最近成績表（副本），其他資料如個人學習檔案則不多於8頁A4紙。

另外，學校不設面試，改為要求學生需要拍攝1分鐘自我介紹短片。短片完成後可上載網上，如獲取錄，校方會於7月2日或之前電話通知到校辦理入學註冊手續。

北區

東華三院馬錦燦紀念小學

報名日期為6月8日至12日，家長需要親身到清城正校接待處呈交或郵寄到學校。報名時需要遞交申請表（按此連結）、自行配學位申請表家長存根(副本)及統一派位選校表(副本) 。

校方亦要求家長提交一份學生個人資料檔案(Portfolio)，內容可包括家長自薦信、幼稚園成績表/評估報告、學習進展報告、證書、獎狀、學生作品、日常生活照片等，總頁數不可多於10頁。學生個人資料檔案內，家長可按需要自行決定是否同時提交自拍影片(不多於2分鐘) 以介紹學生。

甄選分為兩輪，校方會先審視各申請人的個人資料檔案，並根據學生品行、學習表現、選校意願等，甄選出約30-40名申請人進入第二輪面試。學校會根據疫情的最新發展，決定採用視像面見或親身面見的形式進行第二輪面試，面試日期為6月22日至24日。

聖公會榮真小學

申請表格可於學校網頁（按此連結）及學校大堂索取，交回申請表日期為6月4日至9日，需要攜帶以下文件，包括香港出生證明書或許可在港居留證明文件之副本、最近兩年幼稚園成績紀錄表 / 評估表副本、個人發展資料副本、自行派位之家長存根（黃色）副本及統一派位之家長存根（綠色）副本。

面試日期為6月11至12日，校方最遲於6月10日前以電話通知申請人到校面試，如未獲通知，即表示學校學額已滿。

曾梅千禧學校

校方只接受在自行或統一選校階段曾選報該校的落選者報名，合資格者可於學校網頁（按此連結）下載表格或到校務處索取。

家長可於6月8日或9日把報名表連同以下文件交往學校校務處，包括小朋友最近一次的成績表/評估表副本、小朋友的證書、獎狀、推薦信副本、自行分配學位申請表家長副本及統一派位選校表家長副本。

面試將於6月16至18日下午進行，設有考生面試及家長面試兩部分。校方會在6月12日或之前通知獲面試機會的家長。

李志達紀念學校

家長可於學校網頁下載申請表格（按此連結），並於6月8日到學校一樓圖書館遞交表格，並附上申請統一派位之選校表副本，如在「自行分配學位」階段選擇本校而未獲入讀者，亦須帶同「自行分配學位」申請表副本。校方會在6月8日通知獲邀面試者，沒有接獲通知則作落選論。

大埔區

大埔舊墟公立學校(寶湖道)

報名日期為即日至6月9日，家長可於學校網頁（按此連結）下載報名表格，並帶同 證件相兩張、 出生證明書正本及副本、 成績表/評估表/總結性評估表的正本及副本、高班中、英及數功課樣本正本及副本各一份(以 3 頁 A4 紙為限，雙面列印)、 其他專長獎項/學習經歷/證書的正本及副本(以 2 頁 A4 紙為限，雙面列印)、足資回郵信封一個。

面試日期為6月13日，校方會於6月11日發出電郵通知。校方會參考申請人提交的資料，根據申請人的操行、學業成績、參與課外活動及獎項等表現，作第一輪甄選，邀請參加面試。

大埔舊墟公立學校

報名日期由即日起至6月8日，家長須親身到校辦理報名手續，報名表格可於學校網頁（按此連結）下載，家長遞交表格時須連同出生證明書正本及副本；新來港者請出示外地出生證明書及獲在本港居留許可證的正本及副本、近期成績表、學習紀錄、獎狀、證書的副本 (如適用)、足資回郵信封。

面試日期為6月13日，校方會在6月8日至11日透過電話及電郵通知獲面試者。

香港教育大學賽馬會小學

家長可於6月9日至10日親身到學校遞交申請表格（按此連結），並附上小一後補入學申請 (家長問卷)、自行選校及統一派位申請家長副本、學生出世紙或其他身份證明書副本、學生最近兩學年的成績表副本、父母身份證副本、回郵信封1個。

家長亦可選擇性呈交學生獲獎記錄、參與各項活動證明（最多2張雙面A4）、學生特殊健康證明(如有)等。如獲安排面試，校方會於6月19日前以電話形式通知家長。

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責任編輯：林愛娜