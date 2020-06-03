【打噴嚏】柯震東九把刀《那些年》後再度回歸　夥林依晨合演熱血戀曲

▲ 柯震東復出影壇演《打噴嚏》。

繼青春純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》及《等一個人咖啡》之後，九把刀同名小說《打噴嚏》改編登上大銀幕！電影由柯震東、林依晨及王大陸主演，結合愛情、青春、戰鬥、搞笑、奇幻等元素！

九把刀、柴智屏監製《打噴嚏》，戚家基與柯孟融共同執導，戚家基在科幻和動作片領域有著豐富的執導和製作經驗，而台灣導演柯孟融曾入圍東京、首爾等短片影展奇幻單元，二人共同打造這部兼具精彩動作場面與深刻熱血愛情之作。

今日正式曝光的海報中，林依晨為柯震東甜蜜理髮看似一對情侶，殊不知只是男方的單戀。

▲ 《打噴嚏》海報曝光。

柯震東在戲中精湛詮釋如你我般平凡不已卻熱血深情的大男孩王義智。電影講述，在孤兒院一起長大的義智 （柯震東飾）、心心姐姐 （林依晨飾）及建漢（王大陸飾），生活在一個存在著超級英雄的城市。

從小到大，義智想起心心姐姐，她就會打噴嚏，而在義智心裡，善良又美麗的心心姐姐，就是世界的全部，亦矢志要迎娶她。

長大後，心心姐姐愛上了音波俠（張曉龍飾），一個完美的超能英雄，令義智的愛情遇上了最強勁的對手！

▲ 柯震東戲中演出不少動作戲。

為了成為心心喜歡的「勇敢男人」，義智日夜苦練拳擊，更參加了擂台比賽，雖然多數比賽落敗收場，卻贏得「不倒俠」的稱號！當心心陷入危險時，他終明白存在的意義： 他永遠是心心姐姐的專屬超人。

預告中中，柯震東「犧牲色相」，經常被打得鼻青臉腫，一改以往電影中的靚仔形象。《打噴嚏》將於7月23日在香港搶先暑假勇敢上映！