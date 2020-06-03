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公務員凍薪一年　華員會批政府短視憂明年會減薪

社會 12:32 2020/06/03

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公務員團體對政府凍薪決定表示失望。（經濟日報資料圖片）

政府昨日（2日）決定公務員凍薪一年，多個公務員團體表示失望，認為未有考慮公務員士氣，憂明年會減薪，亦不排除私營機構會以政府指標作參考。

華員會會長利葵燕在一個電台節目中表示，公務員凍薪對中低級公務員造成衝擊，認為政府短視，對有關決定十分失望及不滿，亦指公務員明年很大機會要減薪。她質疑， 薪酬趨勢調查在特殊情況下得出的數據容易扭曲，未能涵蓋放無薪假和薪酬架構重組，未必可以反映市場特殊情況，不客觀亦不標準。

紀律部隊評議會職方主席盧凱詩表亦對政府決定極度失望，嚴重打擊士氣，希望可與行政長官林鄭月娥進行會面討論。她認為公務員加薪除考慮薪酬趨勢淨指標，亦要考慮士氣等因素，且不少私營機構都會參照政府指標，公務員加薪可起到帶頭作用，帶動經濟。

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記者：陳曉瑩

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