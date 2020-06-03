稱遭警員非法拘捕襲擊受傷　男途人入稟向警務處處長索償

▲ 一名男子入稟區域法院控告警務處處長，要求警方就其傷害作賠償。（經濟日報資料圖片）

今年1月底晚上有反修例示威者在彌敦道聚集，警方其後進行驅散。1名男子聲稱當晚在旺角道遭數名警員非法拘捕，其後在警署內被施以武力，致其身體受嚴重傷害及出現精神病徵，他日前入稟區域法院控告警務處處長，指當晚警員行為可構成酷刑及公職人員行為失當，要求警方就其傷害作賠償。

原告人陳肇榮（譯音），被告人為警務處處長，由律政司司長代表。入稟狀指，原告作為途人，於2020年1月31日晚上，在靠近彌敦道的旺角道附近被一隊警員襲擊及拘捕，其後原告被帶上警車，在車上原告再遭警員施襲。

入稟狀指，原告後來被送往旺角警署，在警署內再次被警員襲擊，原告曾要求送院，但被警員拖延及拘留約46小時，原告其後以現金5,000元保釋，他於2月26日拒絕繼續接受警方保釋，最終原告獲無條件釋放。

入稟狀續指，警員當晚行為使原告身體受嚴重傷害，亦令他出現精神病徵，有關行為違反《基本法》及侵犯人權，並構成酷刑，而施襲的警員涉干犯公職人員行為失當罪，原告遂於3月20日透過律師發信至警方，現入稟要求警方就其傷害作賠償。

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記者：王仁昌