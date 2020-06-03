【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚

▲ 台灣有一名新抱安排奶奶生日食自助餐，卻換來嫌三嫌四，最後反過來氹奶奶。

服侍野蠻奶奶同時，又遇著丈夫是豬隊友，新抱不易做！台灣有一名新抱展示高EQ去應付奶奶，細心安排奶奶生日食自助餐，卻換來嫌三嫌四，最後新抱不但沒有發脾氣，更反過來氹長輩，獲網民大讚！

於5月30日，有名台灣人妻在Facebook專頁「爆廢公社二館」發帖文，表示準備開開心心帶奶奶食Buffet賀壽，卻換來不愉快結局。早在一個月前，豬隊友提醒她預訂好自助餐，希望一家大細食好些。到奶奶生日當天，奶奶卻由出門乘車一直嘮叨說不停，令新抱難受︰

說甚麼太遠很辛苦、又貴又不好吃，做人家媳婦的我，只能在心裏︰「你老人家是坐到門口下車，辛苦在那？而且又沒去過，怎知不好吃？」

食自助餐被嫌三嫌四

有考慮到是否老人家怕疫情外出食自助餐不好。發帖網民表示防疫的關係，餐廳都是由專人協助夾取餐點，客人不用接觸到公用餐夾。

當天，新抱負責照顧小朋友，奶奶就由豬隊友服侍，連續選了幾樣菜式，奶奶都不愛吃。此外，她還要叫其他人少食魚生、牛肉，別喝咖啡，令人掃興。新抱選擇「左耳入右耳出」去應付奶奶。

之後奶奶再將嘮叨升級，說兒子賺錢辛苦，要求新抱勸他別亂花錢。新抱有苦自己知，她心想︰「（自助餐）餐券是花老娘的錢，可沒動你兒子一毛錢。」

豬隊友火上加油

當天，奶奶在百多種菜式中，只吃了炒飯。新抱再次展示高EQ選擇閉嘴，只在心中反白眼。乘車回家途中，奶奶又「扭計」表示要兒子載她去買饅頭，說剛才沒吃飽。此時，豬隊友忍不住發火大呻︰

給你拿魚，說人家沒煮熟；給你拿龍蝦，說人家不新鮮；把螃蟹肉挑好放在盤上，說這樣不衞生；豬肉太老、牛肉不吃、果汁太甜、茶喝了會睡不著。出來吃個飯怎麼就這麼難呢？只吃炒飯就不虧嗎？

展示高EQ氹奶奶

賀壽變成吵架收埸，高EQ新抱出來打圓場，氹奶奶說︰「媽想吃甚麼就甚麼，先放我下車我去買饅頭，那兒不好停車。」結果饅頭買了，婆婆卻說不餓了，而丈夫去了健身房，只留下妻子陪伴老人家。

有關帖文獲超過1千名網民留言，很多人大讚發帖新抱的處事方式，表示很多奶奶「媳婦熬成婆」好難伺候。另有網民客觀指出很多老人家口不對心︰「當下東嫌西嫌，可是跑去與鄰居聊天時卻大聲炫耀子女專程帶她吃飯」。發帖網民回覆留言表示一家4人及奶奶，每人1,500台幣（約390港元），可能奶奶希望將全數7,500台幣（約1,950港元）包利市給她。

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責任編輯︰王明芳