【夫妻關係】忍受丈夫出軌太太死守空殼婚姻　出軌男人只是自私的大笨蛋

▲ 劇中的男主角背老婆出軌。

前陣子，身邊喜愛煲韓劇的朋友都不約而同地問：「睇咗《夫妻的世界》未？你一定要睇呀！」

細看改編自英劇《Doctor Foster》的熱爆韓劇《夫妻的世界》的內容簡介，不外乎是甚麼夫妻情已淡、丈夫出軌之類的老調題材吧，已經看過一萬遍了，還能突破框框嗎？

姑且看一集《夫妻的世界》吧！料不到就這樣跌進漩渦裏，被劇中人俘虜，欲罷不能！

金喜愛的演技是無懈可擊的，她憑此劇登上最受歡迎的人氣藝人榜首，確然是實至名歸。劇中的女醫生角色是完美無瑕的人物，她在職場是表現優秀的大忙人，回家仍會煮飯洗熨打掃，三千呎豪宅毋須傭人仍能打理得井井有條，一塵不染。她還能騰出時間來接送兒子上學、打點丈夫所需。

這個女人扛起了一頭家，忠誠地守着她的幸福生活，卻守不住丈夫悄悄變了的心。當赫然發現被丈夫背叛時，裝強的女人徹底崩潰了！她旋即讓我想起做生意很出色，但丈夫有小三的一位伯母、忍受着丈夫一次又一次出軌卻死守着空殼婚姻的友人，還有很多很多……

《夫》劇中那間超乎現實的時尚豪宅、黯淡的燈光、令人幾近窒息的緊湊配樂，絕不拖泥帶水的明快節奏等，竟然有點電影《上流寄生族》的影子。

導演毛完日和編劇朱賢都是高手，劇中毋須塑造甚麼樣辦的壞人，就連小三也不過是惹人生憐的蠢女人，而出軌的男人只是自私的大笨蛋而已。

劇中有句對白令女人不寒而慄：「世上只有兩種男人，一種是出軌的，另一種是出軌而未被發現的。」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2