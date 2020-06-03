【復課安排】7個衞生訓練為女兒復課做準備　醫生媽媽：心理上要學會放手

▲ 許嫣醫生提前為女兒做好心理準備。

有人問我，幼童復課在即，會否擔心新冠肺炎傳播？擔心是一定有的了，可是總不能讓孩子無限期地待在家中啊！為了配合兩星期後的低年級復課，我家做了以下措施：

一、讓女兒多多練習，如何獨自戴上、脫下、收藏和丟棄口罩。

二、要求她們在家中也佩戴口罩，習慣長時間蓋住口鼻，並重複地提醒別用手碰扯口罩。

三、教導她們，何時需要洗手，或使用酒精搓手液。

四、準備大量口罩收納盒、乾濕紙巾、小瓶裝搓手液，並貼上姓名，因為預計幼童會天天遺失物品。

五、與她們一起細閱學校通告，對學校的防疫措施、課堂安排、飲食規則等有充分的了解，作出心理準備。

六、叮囑不要跟同學牽手攬抱。年幼的孩子玩得興起，會不自覺拉拉扯扯擁作一團，需要家長及老師不斷提醒。

七、恢復早睡早起、減少電腦電視時間、熨好校服、收拾文具餐盒等上學用品；充分的準備，令大家朝氣勃勃地回到校園。

奉勸非常緊張擔心的家長們，要注意下列兩點：

一、要相信學校，並努力配合。這次復課對學校來說，是前所未有的大挑戰，可以想像，許多行政和措施會隨着實際情況不斷改變，有些家長可能會因為學校「朝令夕改」而感到不開心。然而，校長、老師只會比你更上心，無謂動輒投訴，替他們添亂添壓力。

二、心理上學會放手。孩子在成長路上，除了新冠肺炎的風險，還會遇上許多困難和危機；做父母的，沒可能永遠像直升機般在上空盤旋，過分保護，事事代勞。惟有逐步放手，孩子才有可能成長和獨立。