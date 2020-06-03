【失去至親】美國黑人遭警壓頸窒息死亡　妻子攜6歲女首次現身哭訴失至親之痛

▲ 非裔男子佛洛伊德（George Floyd）早前被白人警察壓頸窒息而死，事件震驚各界，遺孀帶6歲女首次現身。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察壓頸窒息導致死亡，導致全美各地爆發反警示威，部分演變成騷亂，洛杉磯、費城等多個城市更實施宵禁。死者佛洛伊德遺下妻子及兩名女兒，遺孀在美國時間6月2日帶同其中一名6歲女兒首次現身，講述痛失家人的悲痛，並希望為佛洛伊德伸張正義，討回公道。

綜合外媒報道，佛洛伊德的妻子Roxie Washington講述女兒Gianna出生的故事，慨歎2名孩子將在沒有爸爸的陪伴下長大。Roxie在記者會上泣不成聲，情緒激動地表示，

我希望每個人都知道，這些警察從我們身上奪走了甚麼。那天晚上，他們還可以回家與家人團聚，但Gianna再也沒有爸爸的陪伴，他永遠見不到女兒長大、畢業，也無法陪她走過紅地毯（結婚）。當Gianna需要爸爸的時候，她將不會有爸爸的陪伴。

Roxie強調，要為她的孩子和丈夫討回公道，「我為佛洛伊德而在這裡，我要為他伸張正義，他是一個好人。」

▲ 佛洛伊德離世，遺下妻子及兩名女兒。（相片來源：Roxie Washington Facebook）

為成為更好爸爸而努力工作

弗洛伊德生前的好友、前NBA球員斯蒂芬傑克遜（Stephen Jackson）一同出席記者會，他讚揚佛洛伊德是一名好爸爸，「佛洛伊德努力工作、搬家是為了養家糊口，成為一個更好的父親。」他還質疑，為何在弗洛伊德遇害後，其他在場的警員沒有被起訴，要求伸張正義。

佛洛伊德遭警用腳壓頸死亡

事件發生在美國時間5月25日，佛洛伊德在美國明尼阿波利斯市被4名白人警員攔截，懷疑他涉嫌使用偽鈔。從影片可見，白人警員喬文（Derek Chauvin）在警車上未能制服佛洛伊德，遂將鎖上手銬的他拖出車外按在地上，並用膝蓋壓制他的頸部超過8分鐘，最後佛洛伊德不幸死亡。

佛洛伊德被壓頸期間，曾多次呼叫會配合警察的調查，不斷乞求警員放過他，「我不能呼吸，請放開我。」惟得不到警員回應。

有途經市民看見佛洛伊德流鼻血，對著警員大喊，「讓他呼吸」，但警員依然無動於衷。而另一位警員見弗洛伊德看似神志不清，建議讓他側卧仍遭拒絕。而佛洛伊德不斷求饒，最後垂死絕望大叫，「媽媽、媽媽，我受夠了。」

而佛洛伊德被壓頸的最後2分53秒沒有郁動和說話，陷入昏迷，送院搶救後不治。

非裔男子遭警壓頸死亡報道，即睇：

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【垂死呼喚】遭警壓頸黑人垂死前大聲呼喚「媽媽」 年幼依偎母親懷抱睡著照片瘋傳

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責任編輯：梁節儀