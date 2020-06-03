【沙中綫工程】陳帆：屋宇署已向禮頓提檢控　屯馬綫料提前2021年第三季全綫開通

▲ 運輸及房屋局局長陳帆表示，屋宇署已就沙中綫工程施工問題向承建商禮頓提出檢控。（經濟日報資料圖片）

港府早前公布港鐵沙中綫紅磡站擴建工程調查委員會最終報告，裁定港鐵及承建商禮頓須對各自的管理和監察系統出現嚴重失誤負責。運輸及房屋局局長陳帆透露，屋宇署已向承建商禮頓提出檢控，但未有指出當中的檢控細節；當局又預計，屯馬綫可以提前於明年第三季全綫開通。

陳帆今日（3日）書面答覆立法會議員田北辰提問時表示，政府正積極跟進沙中綫工程獨立調查委員會的報告，並會因應最終報告的結論研究港鐵公司的責任，如有需要會適時按委託協議作出跟進。

▲ 運輸及房屋局局長陳帆出席立法會大會。（馮漢柱攝）

他指，目前政府及港鐵公司正聚焦處理工程，預計可以提前於2021年第三季全綫開通屯馬綫，屆時「啟德至紅磡段」將連接西鐵綫及屯馬綫一期，進一步改善新界東北與市區的連接，以及紓緩現時交通網絡的壓力，政府同時已採取一系列措施，對港鐵公司的項目管理流程進行更緊密的監察。

陳帆續稱，當局知悉屋宇署就工程法律責任問題，已於今年5月15日根據香港法例第123章《建築物條例》向承建商禮頓提出檢控，由於個案已進入司法程序，現階段不宜作任何評論。

他說，紅磡站擴建部分的工程事件主要屬工地監督機制上的問題，政府正硏究成立新部門，專責處理和監督鐵路規劃和建造事宜，以加強監察和控制新鐵路項目的規劃和建造工作方面的能力。

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記者：陳曉瑩