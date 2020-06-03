【人狗情深】忠犬不知主人染疫離世　醫院內苦守3個月盼相見

▲ 忠犬不知主人染疫離世，醫院內苦守3個月盼相見。

狗狗是人類最忠心的朋友。內地一名狗主早前不幸感染新冠肺炎入院，狗狗一直尾隨到醫院守候，惟主人最終不幸離世，但狗狗3個月來一直留守醫院，不願離開，這份人狗情緣動容，更有醫護稱牠為武漢版「忠犬八公」。

根據內地媒體報道，湖北武漢一名狗主在2月確診新冠肺炎送院，他所飼養的小狗一路尾隨至醫院守候。期間有好心的醫護人員餵飼、照顧牠。直至4月初，醫院超市老闆吳翠芬發現小狗仍未離開，於為牠改名為「小寶」，並代為照顧。

據吳翠芬了解，小寶的主人是一位老人，確診新冠肺炎後留院治療，其後病重去世，但小寶不知道，一直待在醫院裏面到處找主人。因為希望與主人再次相見，小寶不願離開醫院，吳翠芬覺得牠「蠻通人性，蠻忠心」，遂將牠帶到超市，而小寶更化身「小店長」一樣。

每天我一開門小寶就會過來，我下班牠也會送我，有時候我要是走開了一下，狗狗就會趴在門口那裡幫我看著，或是蹲在門口那裡幫我守著，好像是在幫我看店一樣。

吳翠芬曾想過把把小寶帶回家，但牠堅持留在醫院，就算離開了醫院範圍，也會自行返回醫院。每當有陌生人走進超市，或附近有甚麼聲音，小寶都會即時瞄一下，或去聞陌生人身上的味道。

雖然我們知道小寶不會說話，但是我們也懂，牠肯定還是繼續尋找牠的主人。

不過隨著疫情受控，醫院回復正常看診，因應衛生問題以及病人可能怕狗，小寶不能再留在醫院。吳翠芬於是聯絡了武漢市小動物保護協會，希望為小寶找一個好主人。

不管去哪裏，只要牠有一份狗糧吃，每天吃飽，過得蠻好，我們也就放心了。

【人狗情深】導盲犬相伴5年如家人即將退休 視障男生真情告白：謝謝大半生陪伴

【人狗情深】主人生前未婚無後嗣 愛犬眼眶泛紅穿上孝服送最後一程

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：熊詠思