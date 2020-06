【律師型媽】為兒子放棄厚職創業賣靚衫 潮媽結果更努力工作患上失眠和脫髮

▲ 為兒子放棄厚職創業賣靚衫, Astor 結果更努力工作患上失眠和脫髮。

很多打工仔都想轉行轉工,但要跳出「comfort zone」並不容易,工作愈穩定的專業人士,就更難作出改變。律師出身的型媽陳倩敏(Astor),卻放棄在美國上市公司副總裁的職位,與同為律師的友人創業,開創服裝網店May16。

Astor曾在一間美國上市公司升至副總裁一職,但因工作忙碌,經常缺席兒子的籃球賽,作為媽媽,Astor心中覺得非常慚愧,她還記得自己小時候,參加音樂比賽,媽媽甚少來支持,到現在她還記得。於是Astor在事業高峰退下來,在2016年嘗試新跑道,開設服裝網店「May16」。

Astor 在facebook專頁就提到創業的壓力,她指,翻查以前的文章,原來自己在兩年前在Linkedin寫過這樣的,

創業過程一點也不容易。

她指,以往在企業裏工作,自己永遠都是法律部門中最勤力的,最初以為創業後就能享受work-life balance,結果她錯了。Astor展開自己的事業後﹐發現自己比以前更關心客戶、比以前更想做到最快最好、比以前更努力工作,沒有休息,24/7全天候工作。Work from home 即是 always working when I’m at home。

▲ Astor 與同為律師的友人Blanche創業,開創服裝網店May16。

幾個月前,她患上失眠,脫髮和皮膚過敏。這些應該都是壓力造成的。幸好她得到同事及家人的支持,指引她擺脫壓力。目前頭髮已經逐漸長出,也可以睡個好覺了。

她指,創業過程是艱難,出現嚴重甩頭髮和失眠,都是因為不懂得處理創業的壓力,能夠放鬆自己才是最重要。她還記得當時因為壓力太大,推辭了一個位於美國矽谷的大project,放棄了一個大客,和一筆收入。

想知道更多Astor的創業故事,即睇「棄厚職跳出Comfort Zone創業開網店 只為出席15歲兒子每場籃球賽」。

