【律師型媽】為兒子放棄厚職創業賣靚衫 潮媽結果更努力工作患上失眠和脫髮

▲ 為兒子放棄厚職創業賣靚衫， Astor 結果更努力工作患上失眠和脫髮。

很多打工仔都想轉行轉工，但要跳出「comfort zone」並不容易，工作愈穩定的專業人士，就更難作出改變。律師出身的型媽陳倩敏（Astor），卻放棄在美國上市公司副總裁的職位，與同為律師的友人創業，開創服裝網店May16。

Astor曾在一間美國上市公司升至副總裁一職，但因工作忙碌，經常缺席兒子的籃球賽，作為媽媽，Astor心中覺得非常慚愧，她還記得自己小時候，參加音樂比賽，媽媽甚少來支持，到現在她還記得。於是Astor在事業高峰退下來，在2016年嘗試新跑道，開設服裝網店「May16」。

Astor 在facebook專頁就提到創業的壓力，她指，翻查以前的文章，原來自己在兩年前在Linkedin寫過這樣的，

創業過程一點也不容易。

她指，以往在企業裏工作，自己永遠都是法律部門中最勤力的，最初以為創業後就能享受work-life balance，結果她錯了。Astor展開自己的事業後﹐發現自己比以前更關心客戶、比以前更想做到最快最好、比以前更努力工作，沒有休息，24/7全天候工作。Work from home 即是 always working when I’m at home。

▲ Astor 與同為律師的友人Blanche創業，開創服裝網店May16。

幾個月前，她患上失眠，脫髮和皮膚過敏。這些應該都是壓力造成的。幸好她得到同事及家人的支持，指引她擺脫壓力。目前頭髮已經逐漸長出，也可以睡個好覺了。

她指，創業過程是艱難，出現嚴重甩頭髮和失眠，都是因為不懂得處理創業的壓力，能夠放鬆自己才是最重要。她還記得當時因為壓力太大，推辭了一個位於美國矽谷的大project，放棄了一個大客，和一筆收入。

想知道更多Astor的創業故事，即睇「棄厚職跳出Comfort Zone創業開網店 只為出席15歲兒子每場籃球賽」。

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責任編輯：Mandy