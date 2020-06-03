禁電子煙草案難產食衞局感遺憾失望　或於下屆立法會重提議案

▲ 《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》委員會決定終止法案委員會的審議工作，意味禁電子煙草案正式難產。（經濟日報資料圖片）

港府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，惟法案委員會昨日（2日）投票決定中止委員會運作。食物及衞生局對此表示非常遺憾及失望，強調控煙工作不會就此結束，或於下屆立法會再提相關建議。

食物及衞生局發言人今日（3日）表示，政府一直不遺餘力在法案委員會會議上向議員解釋擬議禁止另類吸煙產品的理據，以及盡早通過《條例草案》對保障公共衞生的重要性，在推展立法建議時，當局同時在社區加強宣傳另類吸煙產品的害處，讓市民更清楚了解全面禁止有關產品的理據。

發言人稱，電子煙及加熱煙草產品均有害健康，含尼古丁的吸煙產品更會令人成癮，政府不能接受只將加熱煙草產品正式正規化的規管方案，政府的建議獲得社會大眾的廣泛支持及認同，而多個調查研究亦顯示，社會大多數人士都支持《條例草案》，政府重申採取全面禁止所有另類吸煙產品，是防止新興吸煙產品植根本地市場，並確保當局多年來控煙工作的成果不致毀於一旦的最有效管制方式。

發言人說，政府的控煙工作不會就此結束，會在下一屆立法會會期內探討切實可行的時機再提出全面禁止另類吸煙產品的立法建議。

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記者：陳曉瑩