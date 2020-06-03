梁漢文備戰紅館個唱推出新歌《再見童夢零》　Edmond不忘初心鼓勵追夢

▲ 梁漢文新歌《再見童夢零》MV邀好戲之人袁富華演出。

現正積極備戰10月紅館演唱會的梁漢文（Edmond） 新歌《再見童夢零》除了歌名特別外，梁漢文還決定自己不會參與演出，誠意邀請袁富華及陳健朗助陣。

Edmond為了感謝金像獎最佳男配角袁富華（Ben） 及新一代演員陳健朗在烈日當空下辛苦拍攝，專程跑到1898 年已立村的錦田吉慶圍MV拍攝現場探班，並親手送上冰涼飲品為團隊解暑。

梁漢文說解釋這首新歌所藏的意義：「為何歌名叫《再見童夢零》，其實『童夢零』是好耐以前的一輛概念跑車，但沒有真的生產過，在此就代表了人的一個夢想。人到了某個歲數，當你以為自己童夢應該早已完了，但一件以前屬於超級劃時代的玩具，卻可能會令你再次想起，曾經得到過的快樂，其實從來都不會變得落後。」

▲ 袁富華及陳健朗助陣梁漢文新歌《再見童夢零》MV的演出。

Edmond坦言，這具「童夢零」跑車玩具，一直是他的收藏品，不過最近一次偶然機會下，才再次在他面前出現。

梁漢文說：「近排大家都多了時間留在家，有日在家收拾時，發現以前一個歌唱比賽的小禮物『童夢零』模型車，我想透過這件事，提醒大家原來都有你心目中的『童夢零』，例如我的初心，就是當初為何參加小型歌唱比賽，所以用了這個方向在2020年同大家見面，希望大家都有同我一樣的感覺。」

《再見童夢零》MV故事講述飾演父子的 Ben sir及陳健朗一向不甚咬弦，兒子自少甚有彈鋼琴天份，不過身為車房老闆的父親本為老粗一名，對此完全不懂欣賞，更將兒子的鋼琴比賽奬品「童夢零」模型車打個粉碎。

之後，父親有次偶然看到兒子在朋友間表演，明白到兒子真心喜歡音樂，最後支持兒子出國留學，並在送別兒子時，送上他買的童夢零模型車以示祝福。

男主角 Ben sir 直言故事十分感人，可是Edmond不參與是次MV演出，他說：「我好鍾意個故事，做藝術、音樂這行的人會感受比較深，其實大家都好想得到家人的支持同鼓勵，不過事實是不容易。」