【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚

▲ 一名港男欲迎娶懷孕女友時，遭女友爸爸以間屋細為由反對。

結婚不止兩人的事，還要徵得兩家人同意。一名港男在IG訴苦，稱9年前與女友拍拖，遭到女友的爸爸以無車無樓為由反對，幸得女友信任繼續交往，港男發奮工作儲了8年錢，終買了一間300多呎的單位，加上女友亦意外懷孕，港男希望負責任迎娶女友，惟仍遭女友爸爸反對，要求他要有500呎單位才能結婚。

港男在IG平台「couple.murmur」上匿名投稿，表示9年前在公司認識女友，喜歡她心地善良又樂於助人，表白後兩人順利走在一起。

之後有一天，女友帶他見家人，她爸爸劈頭就問有沒有車和樓，當時他兩者都沒有，她爸爸便反對兩人拍拖。幸好女友不介意他無車無樓，甚至曾為了他，與爸爸吵架。

準外父都無車無樓

港男指，女友的爸爸同樣無車無樓，認為爸爸的要求不合理，兩人是真心相愛不應就此分手。為了不想讓準外父看扁，他發奮圖強儲錢買樓，8年後，他終於我買了一間300多呎的單位，並向女友提出想結婚，女友亦贊成，但仍遭爸爸狠狠拒絕。

佢老豆話我層樓太細，都唔住得人，起碼要500呎，我聽到即刻反白眼，我都已經聽晒佢話買咗層樓先結婚，但佢都係唔滿意。

女友懷孕仍不獲准下嫁

港男不忍心就此與女友分手，認為對方是好女仔，對他很好，不想浪費大家的青春。2個月前，港男令女友意外懷孕，希望負責任盡快迎娶女友，但女友爸爸仍堅持不准二人結婚，令港男陷入兩難，向網友徵求意見。

我真係好想負返責任，但我冇理由叫我女朋友忤逆佢老豆，同我結婚……我真係唔明點解我女朋友個老豆可以咁差。

網民︰先負責任結婚再換樓

網民認為，現在是他與女友結婚，而非與女友的爸爸結婚，應該負責任為重。「你都做人老豆啦，洗鬼理佢老豆咩……想個孫冇老豆都有嘅。」有人指人比人永遠比死人，明白爸爸的出發點只想女兒嫁得好，現在要看看女友是否夠愛他，讓女友選擇。

有網民建議，兩人應該先結婚，港男再努力樓換樓到500呎單位，並提醒港男，即使兩人最後結到婚，但面對貪錢的外家好麻煩，要好自為之。

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責任編輯︰林綺玲