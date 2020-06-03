【小一叩門】2020年小一派位叩門攻略　港島區熱門官津小學叩門收表詳情

▲ 2020年港島區熱門官津小學叩門攻略。

今日（6月3日）是小一統一派位結果公布的大日子，如果家長對小一派位結果不滿意，就要開始「叩門」。各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先了解各校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料後，整理多間九龍區熱門官津小學的小一叩門詳情，包括交表日期、提交資料、面試日期等。

中西區11校網

般咸道官立小學

交表日期為6月6日至11日，家長可於學校索取申請表格或學校網頁（按此連結）下載，填妥後連同所需文件一併交回學校。校方接受申請人不多於3頁A4的個人檔案資料。

所有申請人可獲首輪面試，面試日期為6月17日，親身面見或以視像進行面試，並於6月12至15日以電郵通知；7月10日或之前通知合適申請人進行次輪面試。

嘉諾撒聖心學校

根據學校網頁資料（按此連結），校方不設申請表格，有意申請候補學位的家長，需撰寫家長申請信，闡明申請入讀該校的原因，並附上聯絡電話，連同其他所需資料，於6月8日至11日期間，親自遞交到學校。

面試將於6月20日舉行，若在6月18日前未獲學校致電通知，則作落選論。

李陞小學

小一候補生報名日期為6月11日至16日，家長可於學校網頁（按此連結）下載表格，連同所需文件交回學校。校方將於6月20日為合資格的申請人進行面試。

灣仔區12校網

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

家長可於即日至6月6日在學校網頁（按此連結）下載申請表，或到學校索取申請表，連同所需文件於6月4日至6日交回學校。若家長於7月10日仍未收到面試通知，則表示學額已滿。

聖公會聖雅各小學

候補生申請日期為6月6日、6月8日至9日，家長可在學校網頁（按此連結）下載表格，並連同相關文件，親自到學校交表。校方將於6月12日或之前致電家長通知首輪面試的日期及時間。

瑪利曼小學

根據學校網頁（按此連結），家長可於6月5日在學校網頁下載報名表，並於6月6日至14日向校方發電郵，提交報名表、申請信連同相關文件。校方接受申請人不多於5頁的個人檔案資料。合適的學生及家長將於7月3日或以前接獲電話，通知面試詳情。

嘉諾撒聖方濟各學校

小一學位申請表可於學校網頁（按此連結）下載，並於6月6日至12日連同所需文件親身交回或以郵遞寄回學校，包括體藝活動、比賽得獎、服務等資料副本，以雙面影印，5頁A4紙為上限。

曾於自行分配學位階段報讀該校或在統一派位階段（甲部或乙部）選擇該校為首志願者，將獲優先面試的機會，面試將於6月下旬舉行，校方將個別以電話通知。

東區14及16校網

香港嘉諾撒學校

家長可於即日至6月10日遞交申請表格（按此連結），連同所需資料郵寄或親身交回學校。家長可交不多於5張A4雙頁的學生個人資料。

校方將甄選合適候選人面試，面試當日家長必須陪同學生出席，面試日期為6月20日，校方會以電話或電郵通知家長。

丹拿山循道學校

家長可於學校網頁下載申請表（按此連結），亦可到校索取申請表，連同所需文件於6月6日至11日親身交回學校。所有申請者均獲首輪面試機會，遞交申請表時將通知面試時間及安排。

首輪面試為6月19日，與學生個別面見。而次輪面試日期為6月26日，最多兩名家長陪同子女出席，一起參與簡單的面談。

聖公會柴灣聖米迦勒小學

凡有意申請叩門的申請人，必須出示「1-1-1」或「1-1-0」證明。家長可於學校網頁（按此連結）下載表格，於6月8日及6月10日交回學校，即時會獲發面試通知書。

愛秩序灣官立小學

校方在學校網頁（按此連結）上載申請表，家長可於6月8日至15日期間，把已填妥的申請表、連同所需文件交回學校。

首輪面試將於6月19日進行，只個別面見學生。次輪則於6月26日舉行，獲邀參加的學生及其家長將收到通知，與校長或副校長會面。

更多小一叩門資訊，即睇︰

【小一叩門】2020年小一派位叩門攻略 新界東熱門官津小學叫門收表詳情

【專家教路】小一入學叩門面試攻略 戴口罩宜預先訓練子女說話聲量

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲