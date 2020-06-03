徐英偉：政府委任諮詢及法定組織成員用人唯才

▲ 民政事務局局長徐英偉出席立法會大會，回應議員質詢。（馮漢柱攝）

民政事務局局長徐英偉今日在立法會回應議員質詢時表示，政府在委任諮詢及法定組織非官方成員的原則是用人唯才，會考慮相關人士的才幹、專長、經驗、誠信以及參與服務社會的熱誠。

他指，當局亦會訂立內部指引，確保來自社會不同界別的人士都有機會參與公共服務，例如相關成員不應同時擔任多過六個委員會的政府委任非官方成員職位；不應擔任同一組織的同一職位多過六年；性別基準目標提升至35%以推動女性參與諮詢及法定組織。

熱血公民鄭松泰指出，近期考評局、通訊事務管理局以及監警會的工作和決定引起爭議，關注會否將區議員納入諮詢架構法定組織。徐英偉表示，過去一段時間，區議會都開過不少會議討論關於地區的項目，截至四月，18區區議員已召開逾200次會議，認為區議員按《區議會條例》討論民生項目，已可發揮其角色。

民建聯張國鈞以考評局為例，問及若有關法定組織運作出現問題，或未能履行法定職能時，政府有什麽政策可預先監督、介入，及時糾正。徐英偉稱，教育局已因應考評局出題事宜跟進事件。

工業界（第二）吳永嘉亦指出，相關法定組織成員非受薪，加上現時的政治環境，相關人士提供意見和建議時或成為政治磨心，承受巨大的壓力，擔心令有心有能力的人卻步。

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記者：林曉君