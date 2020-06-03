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【疫境有情】古天樂牽頭向影人派發抗疫基金　夏蕙姨感激古仔：點滴在心頭

娛樂 14:19 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

古天樂向影業基層員工派發援助金。（取自facebook）

古天樂任會長的演藝人協會，早前夥同香港電影工作者總會發起募捐，獲香港10間電影公司及劉鑾雄等人捐款，籌得善款為電影基層人員解燃眉之急，每名申請求助的工作人員最多可獲約9000元資助金，日前多位藝人如夏蕙姨已收到資助的支票。

黃夏蕙日前在facebook上載跟好友魏秋樺、徐寶鳳的合照，三人手持支票，夏蕙姨並留言︰「寒天飲冷水，點滴在心頭！一直俾（畀）人話『藝人無情』！呢句說話錯晒！」

黃夏蕙展示已收到演藝人協會的支票。（取自facebook）

她稱：「我尋（噚）日同一班好姊妹（魏秋華（樺）和徐寶鳳）去香港演藝人協會，領取咗一筆抗疫基金，每人$9000 ，呢份心意，係用言語表達唔到，只可以喺內心深處感受到，呢一杯暖水嘅溫暖。古天樂，我哋一齊愛死你！」

黃夏蕙特別感謝演藝人協會的援助：「女人見到錢就開心，這是常識吧！多謝香港演藝人協會體恤和關心幕前同幕後的工作人員，我和徐寶鳳、魏秋樺和契仔楊峰感到娛樂圈有情有意（義）！我們太愛會長古天樂、各電影公司和贊助人。」

古天樂出席活動透露援助業界計劃。(視覺中國)

古仔籌拍抗疫電影

因新冠肺炎的疫情爆發，香港電影業因而全面停工，手停口停的關係，不少電影基層員工面臨經濟困境。身為演藝人協會會長的古天樂繼早前宣佈旗下電影公司天下一，將與英皇電影攜手合作，雙方公司將於兩年內合作製作及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

古天樂而聯絡多間電影公司，除旗下天下一以外，東方影業、寰亞電影、英皇電影、安樂影片、中國星集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、太陽娛樂文化以及邵氏兄弟，前後共十間電影公司將各自投資300萬港元，加上電影發展基金批出的900萬資金，以合共3900萬開拍抗疫電影，為電影業界基層人員籌款。

撰文 : TOPick柴犬出動

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