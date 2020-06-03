▲ 教育局分配3所西貢及觀塘區中小學校舍，預計最早2025年落成。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（3日）宣布，合資格的辦學團體可透過2020年度第二次校舍分配工作，申請一所位於西貢區計劃中的新小學校舍，以及兩所分別位於西貢區及觀塘區計劃中的新中學校舍，作為重置現有資助及直接資助小學或中學之用，全部預計最早2025年落成。

教育局指，計劃中的新小學校舍位於西貢安達臣道石礦場用地發展（地盤E-2），面積達7,000平方米，可設有30 個課室；而計劃中的新中學校舍則位於西貢安達臣道石礦場用地發展（地盤E-3）及觀塘宏照道，分別佔地8,100及7,000平方米，各可設30 個課室。

教育局發言人說，有需要提升設施的現有資助及直接資助小學或中學，均可於是次校舍分配工作提交申請，截止日期為今年7月15日下午5時。成功獲分配新校舍的辦學團體，須在獲分配新校舍作重置之用後，交回現有校舍；倘學校座落於辦學團體或該校或與辦學團體或該校有關的第三者所擁有的私人土地上，有關的土地擁有人須把現有學校校舍及用地交還政府。

發言人稱，現有校址面積少於3,000平方米、校舍樓齡逾30年，而又未能受惠或只有限度受惠於學校改善工程的學校，其申請值得慎重考慮，但非屬提交申請的先決條件，每個申請個案均需按其個別情況予以考慮。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩