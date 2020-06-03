外婆涉勒斃6歲男孫案　警員指被告稱男孫患病長大後生活困難

▲ 被告簡桂芳（紫衣者），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。（經濟日報資料圖片）

54歲外婆涉於兩年前在酒店房間勒斃6歲男孫被控謀殺罪，案件昨續審。到醫院調查的警員供稱，問及被告為何殺害男童時，被告回應因為小朋友有精神病，並以背包肩帶勒死男童。警員指被告曾稱，男童患病，「大個後生活會有困難」。

被告簡桂芳（現年54歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。

警員葉文浩供稱，案發日凌晨時分於律敦治醫院問及被告為何殺害死者，被告回應指因為小朋友有精神病，並指自己亦有精神病，是以背包肩帶勒斃死者，警員當時以企圖謀殺罪拘捕被告。警長羅振國則供稱，被告聲稱死者患病，「大個之後生活會好困難」，並承認殺害死者。警員其後於肇事酒店房間檢取涉事背包、尼龍繩及刀等。

法醫傅家聰於案發日凌晨4時許到醫院檢驗死者屍體，發現頸上有一道長13厘米長及闊2.5厘米瘀痕，身上多處有輕微瘀傷，但並非由自衛或反抗而造成，估計是因平日意外所引致，死者眼睛、面及頸均呈現紅點，估計因窒息所導致。傅估計，死者於檢驗前4至5小時死亡，死因為被勒頸窒息而死。

政府化驗師鍾偉華作供指，檢驗過1條長68厘米及闊2.5厘米的肩帶，對比過斷口後，與警方檢取的涉事背包缺失的一條肩帶吻合，而刀上亦發現有14條黃色聚脂纖維，經對比後與背包上肩帶的纖維吻合，估計該刀曾用作分割肩帶用，但亦不排除由剪刀所造成。聆訊明續。

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記者：林育慧