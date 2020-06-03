【小一叩門】2020年小一派位叩門攻略　九龍區熱門官津小學叫門收表詳情

▲ 2020年九龍區熱門官津小學叩門攻略。

今日（6月3日）是小一統一派位結果公布的大日子，如果家長對小一派位結果不滿意，就要開始「叩門」。各官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等均不相同，家長宜先了解各校的叩門詳情。

TOPick根據各學校的網頁資料後，整理多間九龍區熱門官津小學的小一叩門詳情，包括交表日期、提交資料、面試日期等。

41校網

九龍塘天主教華德學校

報名日期為6月6日至6月10日，學校提供網上表格（按此連結），提交申請人資料、2張個人課業及短片，家長須填寫孩子值得欣賞及需要改善的地方，並貼上兒童個人YouTube短片連結，長度不得超過3分鐘，內容包括1分鐘自我介紹、1分鐘中文圖書朗讀、1分鐘英文圖書朗讀。

而面試將於6月19日進行，以視像面見形式，申請人面試，並會與家長面談。在面試前家長須郵遞或到校提交學生相片、兒童的出生證明文件副本、小一自行分配學位申請表副本、統一派位申請表副本(選擇學校)、 小一註冊證副本、兒童「個人檔案」、就讀幼稚園或幼兒園發出的學習表現報告副本、學習或課外活動表現證明副本等。

嘉諾撒聖家學校

有意申請叩門的家長，可於6月13日親身把報名表及所需文件交回學校。表格可於學校網頁下載（按此連結），並需提交出生證明文件副本、小一註冊證副本、小一註冊證副本、小一統一派位選校表副本、K2 及 K3 有的成績表副本、領洗紙副本(如有)、家長或監護人身份證或護照副本、參與課外活動或其他才藝活動的證書／獎狀文件影印本。交回文件後，校方會即場發出確認申請便條，便條上列出面見日期及時間。

華德學校

學校網頁顯示，小一入學備取生由6月4日起接受申請，可到學校接待處索取表格或在網頁下載（按此連結），並提交以下資料，包括學生出生證明文件(副本)、小一入學申請表(副本)、統一派位選校表格(副本)、小一註冊證(副本)、學生最近成績表(副本)、學生曾考獲的證書(副本)、領洗紙(副本)及推薦信(如有)。

如獲邀面試，校方將以電郵方式通知家長，以個別形式面見學生，家長毋須陪同。

32校網

中華基督教會協和小學

叩門申請日期為6月8日至9日，家長須親身遞交申請，不接受郵寄。可於學校網頁下載申請表（按此連結），或在6月3日至9日到校領取。遞交申請所需文件包括學生出生證明書正本及影印本、回郵信封 1 個，至於「學生個人檔案」可遞交推薦信1封及不多於2張A4紙（4版）。面試日期為6月20日。

大角嘴天主教小學

有意申請者可親身到學校校務處索取申請表，或在學校網頁下載（按此連結），遞交申請時，並附上出世紙副本、「小一註冊證」副本、「自行分配學位」小一入學申請表副本、「統一派位」選擇學校表格副本、如屬天主教，請備領洗紙副本、課外活動表現及服務的證明文件及其他特別才藝的文件正本及影印、學習檔案等。

申請日期為6月6日、6月8日至10日，學校將以電話通知學生及家長到校面見，首輪面試於6月11日舉行，需帶備文具及顏色筆，只面見學生；次輪面試於6月13日舉行，校方會邀請家長與子女一同參與面談。

大角嘴天主教小學（海帆道）

家長可於即日起至6月10日到校遞交申請，申請表可於學校校務處或學校網頁下載（按此連結），遞交申請表時須帶備學生出世紙副本、回郵長信封一個、幼稚園低班及高班成績表副本、自行分配學位及統一派位階段選校表副本、學生近照2張。面試日期為6月13日，需帶備文具、顏色筆及兩本圖書。

48校網

中華基督教會基法小學（油塘）

家長可於6月3日至9日，於學校網頁（按此連結）下載「2020-2021年度小一後備生」申請表格，並於此期間可掛號郵寄或親身遞交表格，其他詳情可見網上表格。於6月18日中午12時未獲通知則當落選。

聖公會油塘基顯小學

學校將於6月1至9日在學校網頁（按此連結）提供申請表格，期間，家長亦可前往學校校務處取申請表。

收表日期為6月5日至9日（星期日除外），家長須親身帶備申請表及所需文件正副本到校辦理手續。如通過初步甄選，6月11日前會獲通知面試。

面試日期為6月8至12日，家長須陪同學生面見老師，內容包括英普語言能力、溝通技巧、自理能力、創造力及生活常識等。

觀塘官立小學（秀明道）

校方已於校務處及學校網頁（按此連結）提供申請表，家長亦可親身到該校校務處索取只接，遞交申請表日期由6月6日至10日為止，家長須連同相關文件親自交至校務處，校方將會視乎學位情況，致電通知申請人到校進行面試。

31校網

油蔴地天主教小學（海泓道）

家長可於6月8日或之前到校或在學校網頁（按此連結）下載申請表，並於6月6日（星期六）或6月8日（星期一）到校遞交申請表及所需文件，家長須將文件按校方既定次序釘裝成冊，體藝活動、比賽得獎、服務等資料以5頁紙為限，並需雙面影印。

校方設2輪面試，首次面試於6月9至11日進行，獲次輪面試機會的申請者會收到學校的電話約見，並於6月13日舉行，去年約35人爭1學位。

油蔴地天主教小學

家長可於6月5至9日學校網頁或到校索取申請表，並於6月6至9日辦公時間期間到學校辦理申請，家長可遞交最多一張兩版A4的個人資料檔案。

首輪面試為6月13日，只面見小朋友，而次輪面試則於6月15至17日舉行，會面見小朋友及家長。

德信學校

家長可於6月3至13日登入學校網頁（按此連結）作網上報名，家長應先預備需要上載的文件，其後列印報名表，在6月3至13日期間交回學校。

面試於6月20日舉行，校方會視乎家長在申請小一學位時的選校意願，以決定是否需要安排面試，而試結果在6月29日以電郵通知及在校網公告。

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責任編輯：林愛娜、顏紫燕