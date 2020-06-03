【冷血哥哥】10歲妹妹借平板電腦學習起爭執　哥哥持鐵錘襲撃妹妹致頭骨碎裂亡

▲ 哈薩克一名15歲少年近日卻因為與10歲妹妹搶用平板電腦，事後竟以鐵錘襲擊妹妹致死。

兄妹間因瑣事起爭執常有，然而哈薩克一名15歲少年近日卻因為與10歲妹妹搶用平板電腦而起爭執，懷恨在心的兄長當晚趁妹妹入睡時，以鐵錘襲擊妹妹致死，並把她棄屍，事件令人震驚。

綜合外媒報道，兩兄妹過去已經常為爭奪使用平板電腦而起爭執，妹妹Luda日前因需要進行網上學習，而向正在打機的哥哥Aleksey借用平板電腦時，兩人再起爭執，據其中一位目撃情況的鄰居指，曾看到哥哥一度拿起鐵錘，但當時未有發生任何事情。

後經警方調查指，哥哥事後仍然懷恨在心，當晚即趁妹妹睡覺時以鐵錘重撃她的頭部多次，並把屍體帶到鄰居附近的街道丟棄，回家後又換掉染血的衣物，並對父母謊稱妹妹失蹤，然後引導他們到棄屍地點。

鄰居表示，妹妹的死狀相當悽慘，頭骨碎裂得很嚴。當醫護人員抬起她的頭時，還有部分頭骨脫落。最終警方亦找到兇器及染血衣物，並將哥哥逮捕。哥哥事後坦承一切罪行，並稱是妹妹讓他生氣才會動手，目前哥哥已被警方扣查，將面臨最高15年的監禁。

【疫情悲劇】女護士誤以為感染新冠肺炎 持刀斬死三幼子自殺未遂被起訴

【生命奇蹟】垂死邊緣傳微弱哭聲小腳露出泥土 初生男嬰慘遭活埋獲救大難不死

【藏屍雪櫃】隱瞞家中離世嫲嫲死訊 孫女藏屍16年騙逾140萬老人津貼

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王俊賢