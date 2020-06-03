【著數優惠】香港星巴克20周年推水果造型杯子 逢周二手調飲品20元優惠學生2杯8折
愛儲星巴克杯的粉絲要注意了！香港星巴克踏入20周年，將會推出夏日繽紛果漾商品系列，色彩繽紛的杯叫人心動。另外，香港星巴克亦會推出多重驚喜優惠，延續「Brewing Memories Together」的週年主題。
學生優惠2杯飲品8折
這次驚喜優惠十分豐富，包括特別推出20周年「E-Stamp」獎賞，Starbucks Rewards™會員凡購買一杯大杯裝或以上的手調飲品，在星巴克手機程式中即可獲得1個「星星印」，集齊5個「星星印」即可換領驚喜禮品一份。
每個星期二推出「Happy Tuesday」優惠，顧客可以20港元購買一杯指定手調飲品（共3款飲品可供選擇），網上商店亦逢星期二帶來大熱商品快閃優惠。
至於「Back to School」活動亦為莘莘學子帶來優惠，凡出示有效學生證正本，即可享2杯飲品8折、3杯飲品75折及4杯飲品7折優惠，各款食品8折。
可愛水果星巴克杯吸睛
除此之外，去年風靡全城的「Very Strawberry」果漾草莓系列亦趁仲夏矚目回歸，原粒飽滿的新鮮草莓配合幼滑忌廉製作而成的果漾草莓星冰樂，及以草莓糅合Teavana™醇茶冰搖而成的凍果漾草莓紅茶，香氣四溢，為夏天注入動力。
夏日又怎少得造型可愛的商品？愛儲杯的粉絲就要留意以不同水果為主題的夏日繽紛果漾商品系列，新推多款色彩繽紛的商品。
全新飲品及商品系列將於6月3日在全線香港及澳門星巴克分店推出。
活動詳情：
|推廣日期
|推廣活動
|活動詳情
|6月3至9日
|星巴克卡增值商品換領活動
*只限會員
*適用於香港及澳門分店
|Starbucks Rewards™ 會員於分店為星巴克卡增值或啟動新卡滿500港元或以上，即可獲贈星巴克鈦飲管套裝一套（數量有限，送完即止)。
|6月8至30日
|「Back to School」學生優惠
*只適用於香港星巴克分店
|凡出示有效學生證正本，即可享2杯飲品8折、3杯飲品75折及4杯飲品7折優惠，各款食品8折。
|6月9至30日
|「Happy Tuesday」手調飲品優惠
*適用於香港及澳門分店
|逢星期二顧客可以20港元購買一杯指定手調飲品（每日提供3款選擇)。
*指定手調飲品選擇將每星期更新，留意香港星巴克Facebook專頁、Instagram專頁及星巴克手機程式公佈。
|6月16日至30日
|20週年「E-Stamp」獎賞
*只限星巴克會員
*適用於香港及澳門星巴克分店
|凡購買一杯大杯裝或以上的手調飲品，在星巴克手機程式中即可獲得1個「星星印」，集齊5個「星星印」即可獲得一份驚喜禮品！
*留意香港星巴克Facebook專頁、Instagram專頁及星巴克手機程式公佈。
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|香港星巴克網上商店快閃優惠
|香港星巴克網上商店逢星期二正午12時推出限時大熱商品折扣優惠。
記者：陸明敏