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【著數優惠】香港星巴克20周年推水果造型杯子　逢周二手調飲品20元優惠學生2杯8折

休閒 16:33 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港星巴克20周年推出水果造型商品及多重優惠。（相片：香港星巴克提供）

愛儲星巴克杯的粉絲要注意了！香港星巴克踏入20周年，將會推出夏日繽紛果漾商品系列，色彩繽紛的杯叫人心動。另外，香港星巴克亦會推出多重驚喜優惠，延續「Brewing Memories Together」的週年主題。

學生優惠2杯飲品8折

這次驚喜優惠十分豐富，包括特別推出20周年「E-Stamp」獎賞，Starbucks Rewards™會員凡購買一杯大杯裝或以上的手調飲品，在星巴克手機程式中即可獲得1個「星星印」，集齊5個「星星印」即可換領驚喜禮品一份。

每個星期二推出「Happy Tuesday」優惠，顧客可以20港元購買一杯指定手調飲品（共3款飲品可供選擇），網上商店亦逢星期二帶來大熱商品快閃優惠。

至於「Back to School」活動亦為莘莘學子帶來優惠，凡出示有效學生證正本，即可享2杯飲品8折、3杯飲品75折及4杯飲品7折優惠，各款食品8折。

可愛水果星巴克杯吸睛

除此之外，去年風靡全城的「Very Strawberry」果漾草莓系列亦趁仲夏矚目回歸，原粒飽滿的新鮮草莓配合幼滑忌廉製作而成的果漾草莓星冰樂，及以草莓糅合Teavana™醇茶冰搖而成的凍果漾草莓紅茶，香氣四溢，為夏天注入動力。

果漾草莓星冰，原粒草莓搭配香甜幼滑的忌廉星冰樂，頂層覆上鮮忌廉，酸甜果香與濃郁奶香完美交織。只供應忌廉星冰樂®。（中：$43 ／大：$47／特大：$51）（相片：香港星巴克提供）

凍果漾草莓紅茶，以精選Teavana™冰搖英式紅茶作基調，並加入草莓果粒和香甜草莓果醬沖調出三重滋味。只供應凍飲。（中：$39／大：$43／特大：$47）（相片：香港星巴克提供）

夏日又怎少得造型可愛的商品？愛儲杯的粉絲就要留意以不同水果為主題的夏日繽紛果漾商品系列，新推多款色彩繽紛的商品。

10oz繽紛果漾咖啡杯連冰棒小匙。（$160）（相片：香港星巴克提供）

17oz 夏日菠蘿凍杯連索繩杯袋。（$168）（相片：香港星巴克提供）

12oz 草莓忌廉玻璃杯連士的糖飲管。（$188）（相片：香港星巴克提供）

20oz 夏日檸檬派對凍杯。（$158）（相片：香港星巴克提供）

16oz 夏日樂桃凍杯。（$145）（相片：香港星巴克提供）

16oz 夏日樂桃冰棒掛飾水樽。（$160）（相片：香港星巴克提供）

繽紛果漾環保袋。（$135）（相片：香港星巴克提供）

全新飲品及商品系列將於6月3日在全線香港及澳門星巴克分店推出。

活動詳情：

推廣日期 推廣活動 活動詳情
6月3至9日 星巴克卡增值商品換領活動
*只限會員
*適用於香港及澳門分店		 Starbucks Rewards™ 會員於分店為星巴克卡增值或啟動新卡滿500港元或以上，即可獲贈星巴克鈦飲管套裝一套（數量有限，送完即止)。
6月8至30日 「Back to School」學生優惠
*只適用於香港星巴克分店		 凡出示有效學生證正本，即可享2杯飲品8折、3杯飲品75折及4杯飲品7折優惠，各款食品8折。
6月9至30日 「Happy Tuesday」手調飲品優惠
*適用於香港及澳門分店		 逢星期二顧客可以20港元購買一杯指定手調飲品（每日提供3款選擇)。
*指定手調飲品選擇將每星期更新，留意香港星巴克Facebook專頁Instagram專頁及星巴克手機程式公佈。
6月16日至30日 20週年「E-Stamp」獎賞
*只限星巴克會員
*適用於香港及澳門星巴克分店		 凡購買一杯大杯裝或以上的手調飲品，在星巴克手機程式中即可獲得1個「星星印」，集齊5個「星星印」即可獲得一份驚喜禮品！
*留意香港星巴克Facebook專頁Instagram專頁及星巴克手機程式公佈。
香港星巴克網上商店快閃優惠 香港星巴克網上商店逢星期二正午12時推出限時大熱商品折扣優惠。

記者：陸明敏

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