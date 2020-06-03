警長被指替學員代買畢業禮物　前學警供稱被告要求每人付1000元

▲ 被告歐智威。（經濟日報資料圖片）

50歲警長於警校擔任學警副班主任期間，涉欺騙學警收取逾20萬元，案件今（3日）於區域法院續審。前學警續以特赦證人身份出庭作供，他指被告曾要求學員在畢業前贈送禮物，被告又曾表示會代買畢業禮物給每位學員，但要求每人給他1,000元。

被告歐智威（50歲）早前否認兩項以欺騙手段取得財產罪、1項公職人員接受利益罪及1項公職人員行為失當罪。

特赦證人馬寶權今續作供，馬於本案中是為1名學警，他於2012年加入警隊及成為第2170期受訓警員，後於2013年離職，他在訓練期間擔任班中財務長。

馬供稱，於訓練課程完結前，被告曾表示過往歷屆同學均會在畢業前送一份禮物給他，以表謝意，被告開始表示想要耳機，其後改為要求同學代其支付Photoshop軟件的1萬費用，被告又曾表示會代買畢業禮物給每位學員，但要求每人給他1,000元。

馬續供稱，其後他向同學收取班會費，並將現金轉交被告，被告其後送了電筒給全班同學，以及贈送了手提電話、攬枕及太陽眼鏡給對班上有貢獻的同學，並提供一部手提電話作抽獎用。馬表示自己抽中該部電話，但他懷疑電話並非全新的，因為電話內有照片，而且他疑似見過被告使用過該部電話。

辯方盤問時指，警署警長江利東出任班主任一職時，有否在班財政方面給予指示。馬回應指，當時江只負責教導警例，班上事務營運由被告負責。

辯方指馬早前作供時，曾提及會把所有收支記錄在一本簿內，但馬畢業後已經丟棄該簿，辯方問及馬該簿有否給任何人看過，馬表示沒有。聆訊下午續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌