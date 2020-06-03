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【刑偵日記】連詩雅未否認跟陳家樂拍拖　Shiga大讚家樂人品好

娛樂 15:59 2020/06/03

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連詩雅在《刑偵日記》演昆蟲專家。（圖片：視覺中國）

連詩雅（Shiga）日前被指跟陳家樂正在熱戀，但雙雙都未對戀情作回應，今日連詩雅跟惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯等出席TVB新劇《刑偵日記》拜神儀式，Shiga就未有否認跟陳家樂發展戀情，但卻希望多專注在工作上。

連詩雅自被爆跟陳家樂因拍旅遊節目而戀上，家樂更夜到訪Shiga香閨，Shiga今日受訪坦承之前去濟州拍節目，跟台前幕後年紀相近，玩得好開心，因此也熟絡，也很談得來。」

連詩雅夥同惠英紅、姜皓文、袁偉豪等出席新劇記招。（圖片：視覺中國）

至於是否跟家樂拍拖，連詩雅就稱：「感情事不回應了，希望大家給些空間，之前疫情很難捱，工作停了好久，自己稍後有新劇《那些我愛過的人》，故好緊張觀眾反應。」

Shiga笑言會跟媽咪一齊看劇，被問到會否向家樂請教演技，Shiga指今次新劇有不少前輩可請教，如紅姐（惠英紅）、黑哥（姜皓文）都很有演技。

連詩雅認跟陳家樂是好朋友。（圖片：視覺中國）

連詩雅一再被傳媒問感情，她只道私人事不作回應，但也大讚家樂好Nice：「自己不易跟人熟絡，做到好朋友都是心地善良、人品好，才可以在我生活圈出現。」

連詩雅在《刑偵日記》飾演法醫昆蟲學專家，但本身怕蟲的她，自言要克服昆蟲，慢慢適應，劇中她更要跟曱甴、毛蟲、甲蟲等同場，笑言做昆蟲專家比做婦科醫生要背更多專有名詞。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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