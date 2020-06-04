【好人好事】無酒不歡重病險癱徹悟人生　退休商人捐建數百山區學校培育貧童

▲ 曾被醫生斷定無得醫的呂沐真，60歲那年奇迹康復頓悟人生，而一次雲南的尋茶之旅，更啟發了他創辦義工團體行善，以及開設茶室，推廣茶藝。

「我現在70，但我覺得自己心理狀態好似50歲。」人稱茂哥的呂沐真（Raymond）如是說。

他56歲時經歷大病，曾被醫生斷言「無得醫」，但他依然遍尋治療方法。60歲時，他奇迹康復頓悟人生，而一次雲南的尋茶之旅，更啟發了他創辦義工團體行善，以及開設茶室，推廣他至愛的普洱茶。

呂沐真是雲茶境的主人，他60歲才開始辦茶室，成為普洱古樹茶和大樹茶的供應商。他從前原來無酒不歡，為何會在退休之齡才開始賣茶？過程充滿傳奇。

茂哥說︰「我早期開小型印刷廠，接觸到很多文化人，因而接手做了一本《中外影畫》雜誌，那是首次同時有中港台有關電影資訊的雜誌。80年代初以郵寄入口方式打進內地市場。」然而，文化事業愈做愈吃力不討好，之後，他為了子女的教育，90年舉家移民澳洲。

▲ 呂沐真因大病退休，康復後積極推廣品茶，他認為茶的妙處正在於「雅俗同歡智愚共賞」。（黄建輝攝）

56歲大病被迫退休

茂哥移民澳洲後，見當地人經常吃營養補充品（Supplement）而少看醫生，覺得是商機，也考慮到要照顧在港的中風老父，他決定在香港開設健康食品店，在澳洲則和朋友投資電腦生意，經常澳港兩邊走。

91年，他在香港金鐘廊開了The Health Shoppe，他說是當時是全港首間專賣來自澳洲和美國營養補充劑的店舖，最初頗受歡迎，曾有3間店，但後期經營上面對許多困難，最重要是，他06年大病，便惟有在56歲時退下來，結束生意。

茂哥憶述病發的痛苦︰ 「06年我強直性脊椎炎爆發，成條脊椎長期發炎，成身關節都腫，要長期瞓床，手不可以抬高，痛到駝背。生活上根本不可自理。有幾個月，我出入都要坐輪椅，家人也因此回香港照顧我。」

奇迹康復重燃求生意志

「我記得去過3間香港醫院、3間內地醫院求醫，個個都話我這個病無得醫，會惡化，但死唔去。我每次聽到都覺得仿如一個判決。」

那時他才知道那是家族遺傳的病，他早在21歲時已經開始痛，曾入院檢查卻沒有找出原因。他相信中年病發，跟其在當時生意上和家庭等各方面遇上巨大壓力有關。

茂哥坦言大病令他元氣大傷，頭髮白了、說話無力，以為人生完了。「我當時崩潰了，一度放棄求醫，甚至有死念。直至有位好友帶着坐輪椅的我去搵氣功師傅做推拿，一個月內做了很多次，終能企起來行路。雖然行得慢，卻成為轉捩點，點燃了我求生的慾望。」

▲ 茂哥康復後常到內地尋找好茶。圖為他在西雙版納老班章茶王產區。（被訪者提供）

之後有段時間，他試了針疚、敷藥、又去學吐納練氣，漸漸可以借助拐仗行路。「08年中，我手執拐扙跟人去旅行，在武夷山天游峰飲了一杯大紅袍後，即時喚醒了我的知覺，引發了我對茶的興趣。」

為健康以茶代酒

嘗遍不同的茶後，他發現普洱茶最合其體質需要。他甚至持拐扙去雲南茶山尋茶，過程顛簸崎嶇。「香港的普洱茶總令我覺得有發霉味道，但去到雲南，村長泡的古樹茶，清甜活力鮮爽，終於發現了我喜歡的口味。」

愛酒的他，大病前試過一晚可飲半支XO，但自從發現了茶後，他決定以茶代酒，特別是普洱生茶有解毒功效，他發覺常飲沒有農藥、沒有香精的好茶，對調理身心皆有幫助。

▲ 茂哥2015年後積極在港推廣茶文化，包括曾到慈山寺搞茶修活動。（被訪者提供）

他在茶的世界也有所領悟︰「世界很煩躁、很忙碌，大家去禪修，都是想找內心的安寧。而通過品茶，你整個人放慢了，過程中你訓練了自己的覺察能力。」他也在茶中看到商機，認為一眾酒鬼到年紀大的時候，應該為身體着想而轉飲茶，遂以推廣好茶為志業。

茂哥更在其60歲時作出重要決定，改名呂沐真，標誌着自己重生。他自言從前性格內斂，但自從搞了「暖心族」後要主持活動，就說話多了。這些年來，他又常到台灣考察當地的茶文化，在香港搞茶修活動等，朋友圈子也擴大了。

經歷病痛，茂哥有深切體悟︰「病，與自身心態有關。我之前照顧過5位老人家，看到他們受苦，自己都曾想過退休後推廣安樂死。到自己大病康復後，找到人生方向，成個人精神面貌都不同了。」

現在已屆70，行得走得，說話有中氣。茂哥邊喝茶邊說︰ 「60歲後，我覺得自己愈活愈後生呢。」

▲ 茂哥2010年成立義工組織暖心族，幫助雲南偏遠山區的小學。圖為他到訪臨滄山區小學。（被訪者提供）

捐助數百山區學校

多次前往在雲南產茶區尋茶的經歷，令茂哥目睹山區小學的破落，也因此激發了他助學的決心。茂哥09年發現了雲南山區小學學童近乎半露天住在如牛棚般以木板、破紙皮圍繞的宿舍，蓋着破爛棉被，心中不忍，於是回港後呼籲友人捐助棉被，他2010年1月1日已起行送暖到山區。也因此，促成了他創立義工團體暖心族。

之後，他又因發現學童往返學校路途遙遠，然而學校宿舍設備簡陋，於是他又發起捐款起愛心飯堂活動，以及後期助建圖書館等。「我們至今已捐助了幾百間學校，對我來說，也是回饋雲南的一種方法。」茂哥說近年隨着內地經濟改善，暖心族的服務對象已轉為香港的弱勢社群，而他也因年事已高，去年也委任了一位年輕人任總幹事, 主席一位則交棒給好友嚴浩，繼續為社區送暖。

▲ 暖心族曾捐款協助雲南山區小學建圖書館。（被訪者提供）

普洱茶升值潛力大

投資理財方面，作為生意人，呂沐真強調向來做實業，不喜歡炒賣。

「有段時間我有買股票，80年代也有投資房地產，但我不是炒樓花，而是買一些很殘的屋，如錦綉花園別墅，把它翻新裝修，再在花園種樹種花，之後再賣來圖利。當然不及炒賣賺錢多，但這個過程我卻相當開心。」

▲ 茂哥說選擇賣茶，原因之一是普洱茶有升值潛力。（黃建輝攝）

至於退休後以賣茶為業，他說個人喜好以外，另一原因，是因為茶會升值。「因為古樹茶買少見少，飲一餅少一餅，原理同紅酒一樣。很多古樹茶在10年內都至少升值了10倍。如茶王老班章，就由1,000多元一餅升至10,000多元一餅。」

他又說，以前人稱普洱茶為「咕哩茶」，即是做苦力的人飲的，但其實它不是低下的，它的市場可以是世界性的。不過，他奉勸大家要飲茶，先學茶，要懂得分辨好茶和劣茶，才不會被騙。

記者：胡慧雯