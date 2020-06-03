【食用安全】東方昇放工吃沙律菜充饑　驚見鼻涕蟲蠕動非常恐怖【附洗菜貼士】

▲ 東方昇食沙律驚見蛞蝓。

毛記電視助理數碼經理兼藝員王嘉偉（東方昇）日前在家吃沙律時，竟然發現有一條蟲在其沙律菜上蠕動，非常恐怖！有網民表示這是蛞蝓，並指出曾有少年進食後昏迷420天，從此四肢癱瘓！

食沙律驚見蛞蝓

東方昇3日凌晨在個人Facebook專頁上載影片，表示自己加班至深夜，回家後打算吃沙律菜充饑。他將沙律醫加在蔬菜裡進食，吃到一半突然發現內裡有蟲：

唔知係鼻涕蟲，定係蝸牛無咗個殼躝吓躝吓！

▲ 沙律內的蛞蝓非常大條。（圖片來源：影片截圖）

少年生吞蛞蝓後四肢癱瘓

事件引起網民討論，有幾名網民指出該生物是蛞蝓。翻查新聞，澳洲欖球員Sam Ballard玩遊戲時吞下數隻蛞蝓，之後身體不適送院。醫生在他的血液中發現有非洲大蝸牛、蛞蝓體內的寄生蟲「廣東住血線蟲（Rat Lungworm）」，令他患了上嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis）。最終他昏迷420天後恢復意識，從此四肢癱瘓，無法自理生活，24小時需要別人照顧。

台灣奇美醫院加護病房醫生陳志金曾在Facebook表示，不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。

專家解釋：沒有特別毒素

歐羅有機農場負責人黃如榮接受TOPick訪問，指出圖中的生物較常被稱為「鼻涕蟲」，於農田中常見，通常於熱天或下雨後出沒，喜歡躲在陰暗及濕的位置。牠們會進食農作物的葉子，屬害蟲一種，葉底、葉背、田面、泥土都會找到牠們的蹤影。

黃如榮表示，如在洗菜時見到鼻涕蟲，只需要把牠捉走或沖走即可。鼻涕蟲並沒有刺激性或會影響皮膚的汁液，直接以人手觸碰亦沒有大問題，只是手感較滑，不是人人可以接受。

進食蔬菜前，只需要用清水浸泡及沖洗已夠乾淨，亦有些人會先用鹽水浸泡以驅趕害蟲。他又指，鼻涕蟲並沒有特別毒素，如果不小心煮熟吃掉，會從消化系統排出，暫時未聽過有人進食後有健康問題，認為不用過份擔心。對於鼻涕蟲在雪櫃中存活2天，他表示雪櫃大約處於4度低溫，令蟲處於半休眠狀態，能夠存活數天。

專家教洗菜方法

台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書中指出，清水沖洗的蔬果效果最好，以下為各種菜類的清洗方法：

包菜類︰譬如椰菜，先摘除外面一層菜葉不要，再將葉片逐一剝下，泡水10至20分鐘，再在流水下單片清洗。

花菜類︰譬如西蘭花，先分成小株，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗。

普通蔬菜類︰譬如菜心、芥蘭、白菜等，先摘除根部，再浸泡10至20分鐘，之後再沖洗二至三遍。

瓜果類︰譬如苦瓜，用軟毛刷。

瓜蒂凹陷類︰譬如青瓜，先切掉瓜蒂，再泡，再洗。

根莖類︰譬如紅菜頭，先清洗，再削皮。

豆莢類︰譬如四季豆，先浸泡10至20分鐘，之後再沖洗

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責任編輯：徐穎彤