【酒店優惠】Eaton HK酒店優惠低至$1300起 2人住宿包早餐及800元米芝蓮中菜晚市消費額
休閒 17:27 2020/06/03
快將父親節，各位乖仔乖女諗定同爸爸去邊慶祝未？雖然今年因為疫情不能去旅行，但其實留在香港，都可以好好計劃，讓爸爸歎盡美食、放鬆一番！Eaton HK推出一系列的住宿優惠及星級美食套餐，當中更有父親節嘗味套餐，不妨一試！
食住歎米芝蓮食府＋住豪華酒店
Eaton HK全新推出的 「星饗米芝蓮住宿優惠」，讓客人可入住舒適精緻酒店客房，套餐同時包括自助早餐及晚市可享用餐飲消費額。
「逸．新」二人住宿優惠：每晚1,300元起，包括酒店住宿一晚、免費享用普慶餐廳雙人自助早餐及可於逸東軒晚市享用港幣800元餐飲消費額（只限單點菜單，不可與其他優惠或推廣同時使用）
「逸．家」四人住宿優惠（兩位大人及兩位小童）：每晚2,200元起，包括酒店住宿一晚、免費享用普慶餐廳雙人自助早餐及可於逸東軒晚市享用港幣1,200元餐飲消費額(消費額只限單點菜單，不可與其他優惠或推廣同時使用）
父親節超值選每位800元起
為慶祝父親節，於6月12至21日期間，兩款精緻的兩款父親節套餐可供選擇。
- 四位用父親節嘗味套餐（3,280元）
共有九道菜，招牌的脆皮燒腩仔伴蜜汁叉燒作頭盤，主菜包括蒜茸蒸開邊波士頓龍蝦、十頭鮑魚扣花膠及清蒸東星斑。另有頭抽生浸走地雞及鮑汁薑蔥銀芽撈伊麵。甜品為南北杏雪耳燉萬壽果及牡丹酥伴香芒糯米卷。
- 六位用父親節嘗味套餐（4,800元）
共九道菜，套餐頭盤加添香蔥海蜇頭及香脆可口的金沙脆豆腐。除了蒜茸蒸開邊波士頓龍蝦、十頭鮑魚扣花膠及清蒸東星斑，套餐有其他逸東軒招牌菜式，包括明爐燒鵝、薑米鮮蟹肉蛋白炒飯。最後同樣以南北杏雪耳燉萬壽果及牡丹酥伴香芒糯米卷作結尾。
＊另收加一服務費
餐廳訂座：
電話：2710 1093
電郵：yattungheenhk@eatonworkshop.com
預訂「星饗米芝蓮住宿優惠」：
請於www.eatonworkshop.com上預訂，並輸入優惠碼「YTHCREDIT」。
記者：Panda