【小兒便秘】少食蔬菜少飲水易便秘　中醫推薦2至10歲KO腹痛便秘茶療

▲ 中醫推薦2至10歲小兒腹痛便秘茶療。

小朋友平日少食蔬菜，少飲水，稍過食煎炸熱氣食物和餅乾零食後，數日才有PooPoo，除了飲開奶茶類之外，中醫還有什麼方法？

小朋友脾胃薄弱，當飲食不節和過食辛香炸物之後，容易消化不良而積聚於腸胃，使腸道不通，引致腹滿脹痛。腸胃積熱，夾飲水不足時，腸道失潤，大便乾結，令排便困難，甚或數日一行。

所以一般宜清熱消滯通便，只要大便暢通，內熱就可從大便而出，達到清熱效果。排除急腹症、感冒、發燒和蟲症，症狀輕微的腹痛便秘，可參考中藥保健及中醫小兒推拿 。

一：中藥保健

症狀：腹部脹滿疼痛，大便秘結，煩躁不安，夜卧哭啼，手足心熱，唇舌鮮紅。

病因：飲食積滯，胃腸結熱

中藥：火麻仁山楂麥芽茶

火麻仁，經過炒製大麻籽而得來，英文Hemp Seed，近年多被人視為Superfood（含豐富營養而被認為對健康有益的食物），不是毒品大麻（marijuana）。大麻籽本身擁有豐富的植物性蛋白質，水溶性的纖維，鎂和氨基酸，黃金比例3：1的Omega-6和Omega-3。

火麻仁 3錢 潤腸通便。

山楂 2錢 消食健胃。

麥芽3錢 行氣消食，健脾開胃。

北杏 2錢 潤腸通便，降氣止咳平喘。

雞內金 1錢 健胃消食。 **茹素者可去之

甘草1錢半 緩急止痛，調和諸藥

味道：略酸帶微甜

煮法：

3碗水煎，存大半碗份量（8成左右），煲30分鐘，1日1次，可連續服3日。

注意：一星期1-3次，大便暢通後停服。

適合2-10歲，因食積而引致的輕微腹痛便秘。成人份量多一倍。

有感冒咳嗽發燒、脾虛慣性腹瀉則不宜。如有對食物或藥物敏感，宜先查詢專業意見。

二：小兒推拿

1）順運內八卦

▲ (授權使用)

位置：掌心至中指指根約2/3距離為半徑畫圈。

方向：由10點位置開始順時鐘方向推至9點位置。

次數：每次推100至300下，每天1至2次。

功效：行滯消食

2）清大腸

▲ (授權使用)

位置：虎口至食指側一直線。

方向：從虎口向食指尖推。

次數：每次推100至300下，每天1至2次。

功效：清熱導滯

3）順摩腹

▲ (授權使用)

位置：圍繞肚臍腹部

方向：順時針方向打圈，以肚臍為圓心打圈。

次數：每次推300至500下，每天1至2次。

功效：消食導滯通便

適合1-10歲，年齡越小，頻率次數越少，手法越輕。

平時宜注意均衡飲食，運動鍛鍊身體。

注意：如出現長期便秘，感冒發燒及其他症狀，宜及早求醫。

文章獲「陳家信中醫師」授權使用。

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責任編輯：楊宛茜