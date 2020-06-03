【降魔的2.0】胡鴻鈞不介意性取向成焦點　大方面對負面新聞：食得咸魚抵得渴【有片】

▲ 胡鴻鈞不介意有負面新聞。

TVB劇《降魔的2.0》本周五（6月5日）大結局，「豪仔」胡鴻鈞（Hubert）在《降魔的2.0》偶爾以羅剎造型出現，外表可怕同時又十分搶鏡。胡鴻鈞接受TOPick專訪，談羅剎妝是如何化成。

胡鴻鈞說：「事前花了2、3小時倒模，先要戴上髮網，將頭髮都梳起，然後倒一些類似石膏的物體cover我整張臉，待它乾後變成一個模。然後再在模上做一些特別的化妝，如額頭部分凸了出來，有尖角，有點似鬼怪的造型，在石膏上製作。」

▲ 胡鴻鈞同時發展歌唱及演藝事業。（湯炳強 攝）

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扮羅刹化妝要2小時

胡鴻鈞續指：「拍攝時，除戴模外，也要戴假髮，然後化藍色的眼妝，以及戴Color Con（有色隱形眼鏡）。每次化羅刹妝需時近2小時，如果要拍羅剎的戲，便要提早2小時回公司準備。落妝相對沒那麼難，只需要脫下那個模便可。」

Hubert曾於2015年拍攝《殭》並飾演殭屍龐杰：「拍攝《殭》時需要戴Con，但那個Con相對之下會更難戴，因它有如5元硬幣般大，是一個黑色的Color Con，每次都花很多時間配戴及脫下。特別是有時拍攝後，由於經過長時間配戴，眼睛變乾了，便會更難脫下，每次戴和脫con都很大壓力。」

▲ 胡鴻鈞於《殭》飾演殭屍龐杰。（胡鴻鈞IG圖片）

羅剎和殭屍也屬非人類角色，胡鴻鈞覺得：「反而這算是我演藝路線的方向，入行日子不算久，但這可能是我獨特的路線，或者我能carry到殭屍、吸血鬼、精靈、妖魔鬼怪待角色，也很有趣。」

胡鴻鈞愛演非人類角色

Hubert更指本身也特別喜歡演這類角色：「因為可以很天馬行空，演繹時不需要跟着框框，好像做甚麼也不是錯，不需要跟隨正常人的行為或言行的風格。我演戲雖不算資深，但反而是一個好處，沒那麼多掣肘。」

他又謂：「我在現實中不會是這些非人類角色，擁有超能力，可以瞬間轉移、在天空中飛翔等可滿足到我坐不定的性格、貪玩的慾望。這行是充滿着驚喜，我相信每一位藝人都覺得這行有很多未知數，但同一時間會有很多期望和幻想，即使入行已10年，但我對未來的事業、未來的路仍有很多好奇。每一天的路都很不同，所以這行不沉悶。」

本身是歌手出身的Hubert，近年接拍不少劇集，他覺得拍劇很好玩：「我較貪玩，也沒幻想過自己會有機會可去拍劇，當知道可以拍劇時，其實充滿好奇。以前看不少電視劇，在電視上出現又會是怎樣？所以每次拍劇都充滿期待。」

▲ 胡鴻鈞於《降魔的2.0》的羅剎造型很搶鏡。（TVB截圖）

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胡鴻鈞正面迎負面新聞

從事演藝事業10年，作為公眾人物的Hubert難免要面對各種正負評：「『食得咸魚抵得渴』，當在享受別人對你的歡呼聲及讚賞時，同一時間也會有人對你有所批評或不認同你在這行的工作。所有的事我都會接受，這些負面新聞或負評都會令自己進步，反思自己有甚麼做得不好。」

他經常反思：「任誰收到負面批評都一定會不開心，但又有多少人願意跟你說真話？當然我很喜歡聽別人的讚美，但也很歡迎任何負面聲音。從前別人攻擊我時覺得很不開心，到漸漸學習取得平衡，思考對方為何這樣說，反思自己的不足。」

▲ 許廷鏗與胡鴻鈞傳出緋聞多年。（胡鴻鈞IG圖片）

與許廷鏗蔡思貝傳緋聞

曾有不少網民對Hubert的性取向感到好奇，更因他分別與男星及女星傳緋聞而被指「男女通殺」，胡鴻鈞豁達地回應：「我覺得『男女通殺』是一種讚賞，即我能同時有男粉絲和女粉絲，相信大家都希望自己的粉絲群是有男有女。若是緋聞也好，這是每個藝人都一定會遇到的事，證明我在兩個性別上都有吸引力，也是好事。」

TOPick再直接問他感情路上是否也「男女通殺」時，他只稱：「男人三十而立，事業才剛開始要衝刺，現時都是將焦點放於工作上。」現在單身的他表示：「正在尋覓合適的對象。」

▲ 蔡思貝為胡鴻鈞的緋聞女友。（蔡思貝IG圖片）

自嘲整容新聞

此外，Hubert也一直被整容傳聞煩憂，更指他「削骨還父」，他大方說：「這事也說了很久，到了現在，我會選擇跟大家一起去開這個玩笑，我也會自嘲說：『我已進化成11.0或12.0了。』其實這是好事，至少大家也一直都有留意我，從事這行最重要是有人討論。」

他續指：「如果我的外貌能夠成為大家討論的環節，我覺得是一件好事。我也希望自己能夠進化，變得愈來愈靚仔，愈來愈有觀眾緣。」

▲ 胡鴻鈞自貼「進化圖」。（胡鴻鈞IG圖片）

面對負面批評，Hubert坦言：「不開心就一定有的，但沒有生氣，要漸漸平衡自己，以正面的心態去面對這些說話。現時已不再為此不開心了，反而會檢討為何別人會這樣去說。」胡鴻鈞夠豁達EQ夠高，前途無限。

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記者：梁樂欣

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