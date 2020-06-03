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2少年疑與梨木樹邨住戶結怨　涉自製燃燒裝置縱火報復被捕

社會 16:50 2020/06/03

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新界南總區重案組高級督察梁惠儀表示，相信2名被捕男子與涉事單位住戶有私怨。(曾秋文攝)

本周日（5月31日）凌晨時分，荃灣梨木樹邨榮樹樓一名女戶主發現門外有物品着火，於是自行救熄及報警，幸無釀成人命傷亡。警方今日（3日）拘捕2名少年涉嫌與案件有關，案件列作縱火跟進，初步相信而2人與事主結怨而作出報復，暫無證據顯示與社會運動有關。

2名被捕人士分別為16歲學生及17歲報稱無業的少年，均有黑社會背景。案發當日2人疑在單位外放置一件可疑物品，51歲姓陳女住戶隨後發現物品起火，自行將火救熄後報警求助。新界南總區重案組高級督察梁惠儀表示，爆炸品處理課人員在現場檢走手提電話、電線和電池，當中不含爆炸物，但相信可接駁化學物品，正調查是否可作搖控點燃。初步調查發現2名被捕少年與單位住戶有私人恩怨，估計有人在網上學習製造有關裝置並放置在單位門外，事件暫未有證據與近期社會運動有關。

警方指，近日暴力事件有上升趨勢，被捕人士亦呈年輕化， 網上亦出現不少鼓吹犯法言論，呼籲年輕人切勿以身試法。

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記者：曾秋文

荃灣 爆炸品 縱火 黑社會

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