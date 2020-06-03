【無緣的孩子】5個月胎兒沒心跳頭變形被迫引產　台男星忍痛辦告別式見一詞秒崩潰

▲ 5個月大胎兒突不幸沒有心態，台灣男星忍痛為孩子舉辦告別式。

孩子是上天賜給爸媽的寶貴禮物，但胎兒不幸流產成為父母的悲痛。台灣男星小馬（倪子鈞）於去年5月時宣佈妻子懷上第二胎，更興高采烈地為二胎改名為「倪多恩」，沒想到在懷孕5個月時做產檢，發現胎兒沒有心跳、頭部變形，最後被迫忍痛引產。

男星小馬與妻子小米在台灣節目《地球人請回答》透露，在懷孕5個月時，滿心歡喜去做產檢，卻被醫生告知，「胎兒已經沒有心跳，頭已經變形。」小米的心情立刻從天堂掉入地獄，後來因為工作的關係無法立刻引產，胎兒在母體待了一個星期，事件令夫妻倆久久未能釋懷。

▲ 男星小馬與妻子小米育有一名女兒。（相片來源：小馬倪子鈞Facebook）

為無緣的孩子舉辦告別式

小馬因為信仰的關係，當時曾為這名「無緣的孩子」舉辦一場完整的告別儀式，他表示，先請醫生將取出的胎兒放入冷凍庫，但當他看見不足24周的流產胎兒上面寫著「醫療廢物」四個字，心情複雜難受。

胎兒原來沒有身份

整理情緒後，小馬帶著流產胎到殯儀館，獨自為孩子舉辦告別式後，他在填寫個人資料的時候，看著身份證一欄時無從下手，原來孩子由始至終都沒有擁有過一個身份，錐心之痛讓他徹底崩潰痛哭，那時他決定努力把孩子生回來。

小馬想清楚後慢慢帶妻子步出喪子之痛，

其實一切都要放手，孩子離開也許是一種保護，他不想成為父母的負擔，就在他不健康的情況下自然淘汰。



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責任編輯：王明芳