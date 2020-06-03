【中佬唔易做】張松枝曾失業一度想轉行紮鐵　離開大台戲路更闊機會增

▲ 收入大減一度考慮轉行，張松枝轉台戲路大增。

許多人都對於年齡非常敏感，張松枝雖然已年屆53歲，但仍保有一顆赤子之心。被邀請參演ViuTV真人騷《中佬唔易做》，體驗轉行做寬頻推銷員的辛勞，大呼新奇有趣。雖然心境外貌都年輕，但自知已屆「中佬」年紀的他經歷甚多，提到心境年齡的轉變，張松枝直言在事業上的轉變讓他成長得最多。

早前因為韓風襲港，與韓劇男主角極為似樣而被封為「翻版孔劉」的張松枝，入行至今已經27年。年輕時，他被拍外景的攝製隊員相中，邀請入行拍廣告，又因俊朗外表，接演了多套寶麗金年代的MV。

【中佬唔易做】53歲張松枝心境樣貌仍年輕 靠生活兩個習慣令身心保青春

▲ 張松枝一度被封為「御用二世祖」。（曾耀輝攝）

【二月廿九】吳海昕港姐大熱倒灶失自信 重新振作赴紐約進修：學懂不要畏縮

張松枝屢被派演二世祖

直到1990年代，張松枝被推薦到TVB轉任演員，多年來拍攝過近百部電視劇，於電視台輝煌年代，每年爆騷程度可達合約的兩至三倍之高。及後於《茶是故鄉濃》飾演「榮耀祖」一角後，便經常被派演「二世祖」的角色。

於2008年張松枝與任職化妝師的太太結婚後，已有離巢打算，但每次高層都以之後的好角色作餌誘，希望他繼續留下，可是卻隨公司政策改變，令其收入根本不能糊口，於2012年滿約便決定離巢。

▲ 於《中佬唔易做》中，張松枝首嘗銷售員工作。（ViuTV提供）

【歎息橋】借自身苦戀經驗演活長情阿南 陸駿光拒戴「愛妻號」光環

張松枝感激太太支持

早前，張松枝接受訪問曾自爆離巢的導火線，多年來未有想過做男主角的他，只望做到二線已很心足，但眼見所演角色戲份越來越少：「到PA度期說監製想我演某角色，收到劇本後發現那角色連名字也沒有，只是大夥兒喊一句對白：『你好快啲還錢！』於是決定決絕不接，也對公司再沒任何期望。」

於是張松枝在2012年從TVB轉投香港電視，可是香港電視卻最終不獲發牌，當時面臨失業的他曾考慮轉投紮鐵或保險行業：「幸好到今時今日仍能在幕前工作，心態上人變得沉實，亦會聆聽得更多。以前在大台不需要多思考，只要軀殼回到公司，就會為你安排好所有工作。出來後不一樣了，所有事情要靠自己爭取、摸索，令我成熟了許多。」

同時，張松枝亦感謝任化妝師的太太為其分擔家庭支出，讓他可以繼續在演藝路上發展，曾在商台受訪稱：「覺得是我害了太太，要是她沒跟我結婚，她的化妝生意會更加好！坦白說，失意時，許多家庭支出也是她負責，作為男人，像是欠了太太很多，希望將來能夠補償吧。」。

▲ 離開工作了18年的公司後，張松枝面對事業的心態沉實得多。（曾耀輝攝）

【二月廿九】辰叔Yeesa催淚父女情 好爸爸張松枝：與小朋友同步

放手讓兒子自由發展

張松枝結婚翌年升格為人父，兒子現已11歲，張松枝接受TOPick訪問表示，認為成家立室是大部份人的必經階段，故對他而言未有因家庭而作出巨大改變：「生活上多了兩個人在身邊，我還是做回我自己，不會因為某個人而轉變太大。」不過身為演員的他卻直言有時為了投入角色，性格大變，太太和兒子都已經習慣了。

張松枝直指現時的孩子都很成熟，就讀五年班的兒子都知道他在做甚麼，亦會看爸爸的演出：「他會問我是否覺得自己好靚仔，因為看到我演出時覺得我的動作、表情在『扮靚仔』。我會說我當然覺得自己靚仔，你照一下鏡子，你都好靚仔，因為你似我嘛！」

他大讚兒子有他的演藝細胞，不過因為太細膽，暫時未打算讓他入行發展：「暫時讓他專心學習和打機吧。回想我們小時候都一樣，需要打機減壓，所以我會讓他自由發展，不過同時都要保護雙眼，哈哈。」

▲ 於《二月廿九》辰叔一角廣受觀眾好評。（instagram圖片）

最近因為疫情關係，工作量大減，變相留在家中時間變多：「當你經常在家，太太就會叫你幫忙維修家居，但給我選我比較喜歡出去工作多一點，哈哈。」

除陪太太，還要幫停課在家的兒子做功課，最近他正在跟兒子合作製作「波子流動機」，幸好張松枝喜歡而且擅長做勞作，早前還幫兒子製作了扭蛋機，確實犀利。

張松枝心境樣貌仍年輕 靠生活兩個習慣令身心保青春 上一頁

記者：陳心怡

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2