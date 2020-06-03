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【降魔的2.0】馬國明不捨結局透露拍第3輯　胡鴻鈞期待跟蔡思貝合作吻戲

娛樂 16:51 2020/06/03

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謝雪心、馬國明、鄧佩儀、胡鴻钧、黃智雯和C君拍劇後感情加深。（東星圖片）

TVB劇集《降魔的2.0》本周進入結局篇，《降魔的2.0》演員馬國明、胡鴻鈞、黃智雯、劉佩玥、C君等今日在TVB電視城為大結局宣傳，馬明劇中演的小馬降魔伏妖深入民心，馬明對將大結局依依不捨，並透露相信會有下一輯出現。

黃智雯和劉佩玥在《降魔的2.0》跟馬國明有不少感情對，今日智雯和阿Moon玩遊戲時，就扮作爭奪馬國明向他示愛。

馬明和胡鴻鈞合作更有默契。（東星圖片）

黃智雯更笑指馬國明Dry了很耐，故送上印有她頭像的心型咕𠱸，可以撫慰他，但被C君取笑很嘔心！ 

馬國明對《降魔的2.0》將大結局感不捨，因為跟一班演員合作愉快，又十分投契，故希望再有機會原班人馬再合作，拍攝甚麼題材也沒所謂。

被問到會否開拍《降魔的3.0》？馬明透露要問監製，但他知道結局會留有伏線。

另外，胡鴻鈞演「豪仔」角色很受歡迎，他笑道角色可更有發揮，例如是親咀戲。問到胡鴻鈞是否想跟緋聞女友蔡思貝合作親咀，Hubert笑道要看有否機會合作。但馬國明卻在旁打趣，指自己都要選錫蔡思貝！ 

更多《降魔的2.0》報導，請看：https://bit.ly/36T23hw

撰文 : TOPick柴犬出動

降魔的 馬國明 胡鴻鈞 蔡思貝 C君 劉佩玥 演員 TVB

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