房委會首輪結構勘察涉16.65萬公屋單位　每個單位上年度平均維修4,500元

▲ 房委會正進行第二輪勘察計劃，已完成勘察的公共屋邨包括華富邨。（資料圖片）

房委會在2005年推出「全面結構勘察計劃（計劃）」，旨在為樓齡接近或超過40年的公共屋邨進行詳細勘察，2018年終於完成第一輪勘察，涵蓋的42個公共屋邨約16.65萬個單位。

運輸及房屋局局長陳帆今日在立法會書面回應有關提問時透露，相關工程開支約11億6,550萬元，即平均每個單位開支約7,000元。不計落實重建的4個屋邨，上述38個的公共屋邨在完成所需結構修葺和鞏固工程後，2019/20年度的維修保養開支約為7億5,000萬元，即平均每個單位開支約4,500元。

陳帆又指，公共屋邨的樓宇維修工程開支受樓宇設計、結構狀況、位置、保養情況以及其他實地情況影響，故不能單以樓齡比較維修開支。

房委會正進行第二輪勘察計劃。已完成勘察的公共屋邨包括華富邨、麗閣邨和水邊圍邨；房委會正在為這些屋邨籌備所需的結構修葺及改善工程，並會稍後訂定詳細的工程計劃。至於正進行勘察的公共屋邨包括西環邨、彩虹邨、啟業邨、彩園邨和黃大仙下邨，預計勘察工作會在今年內完成。

房委會將繼續為大約40年或以上樓齡的樓宇進行詳細檢測，並計劃於未來2年為和樂邨、模範邨、坪石邨、馬頭圍邨、福來邨、美林邨、興民邨、澤安邨和順天邨展開結構勘察。至於其它公共屋邨，暫時未有確定時間表。

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記者：陳梓蔚